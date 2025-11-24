Αλ. Σδούκου: Ισχυρό μήνυμα ενότητας και ευθύνης από τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Το μήνυμα που έστειλαν οι πολίτες μέσα από τη μεγάλη συμμετοχή στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος επισήμανε η εκπρόσωπος της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου.

Ειδικότερα, σε δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία «κρατά ζωντανή τη σχέση της με την κοινωνία», επισημαίνοντας ότι «προσήλθαν πολίτες από παραγωγικές ηλικίες, πολλές γυναίκες και άνθρωποι από τον ιδιωτικό τομέα».

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «η κοινωνία δεν είναι κάτι μακρινό, είναι οι άνθρωποι στη διπλανή πόρτα», δηλώνοντας τη βεβαιότητά της ότι οι νεοεκλεγέντες σε όλη τη χώρα θα καταφέρουν «να αφουγκραστούν τις ανάγκες των πολιτών και να τις μεταφέρουν εκεί όπου γίνονται πολιτικές».

Όπως τόνισε, «η επόμενη μέρα μας βρίσκει πιο ισχυρούς και ενωμένους. Ένα κράμα από νέους και έμπειρους ανθρώπους».

Η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα

Η εκπρόσωπος της ΝΔ αναφέρθηκε αναλυτικά στις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει αγρότες και κτηνοτρόφοι τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι «έχουν περάσει πολλά, μία με τον Daniel, μία με την ευλογιά. Έπειτα ήρθαν οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δικαιολογημένα έχουν δημιουργήσει στεναχώρια, απογοήτευση και αγωνία», ωστόσο η κυβέρνηση «είναι δίπλα τους με ουσία και πράξεις».

Υπενθύμισε την ενίσχυση όσων έχασαν κοπάδια, τη στήριξη μέχρι να «ξαναστήσουν το βιός τους» και τη συνέχιση στοχευμένων μέτρων όπως η επιστροφή ΕΦΚ στο πετρέλαιο, η οποία μάλιστα θα είναι πλέον αυξημένη κατά 50% . «Οι πόρτες των υπουργών είναι πάντοτε ανοιχτές», τόνισε η κυρία Σδούκου.

Σεβασμός στη διαμαρτυρία, σεβασμός και στους υπόλοιπους πολίτες

Αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις, η εκπρόσωπος Τύπου τόνισε ότι «η διαμαρτυρία είναι δικαίωμα», όμως «πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στους άλλους Έλληνες πολίτες που χρειάζονται ελεύθερη πρόσβαση στους δρόμους».

Για τις πληρωμές προς τους αγρότες ήταν απολύτως κατηγορηματική καθώς «αποτελούν πρώτη προτεραιότητα και τα χρονοδιαγράμματα θα τηρηθούν».

Για το δε νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε ότι «δρομολογούμε μια αλλαγή ώστε να υπάρχει διαφάνεια και σταθερότητα», με ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Στηρίξαμε τους αγρότες και πέτυχαν σχεδόν διπλασιασμό των εξαγωγών

Η κυρία Σδούκου παρουσίασε κάποια από τα μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί και βοήθησαν με χειροπιαστό τρόπο τους αγρότες. Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Ενώ πράγματι υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν και πράγματα που έχουν κάνει για να βοηθήσουμε και τώρα και μέσα στην πανδημία ή στην ενεργειακή κρίση, δώσαμε για παράδειγμα:

500 εκατ. ευρώ ενισχύσεις στην πανδημία

στήριξη στην ενεργειακή κρίση

μόνιμη επιστροφή ΕΦΚ,

μείωση ΦΠΑ σε μηχανήματα & λιπάσματα (στο 13% και 6% αντίστοιχα)

σταθερή τιμή ρεύματος για 175.000 αγρότες

120 δόσεις για ληξιπρόθεσμα

3.500 επιδοτούμενα φωτοβολταϊκά σε χωράφια»

«Δεν λέμε ότι δεν χρειάζεται να γίνουν και άλλα για τους αγρότες, λέμε όμως ότι κάνουμε ότι μπορεί να γίνει κάθε φορά για να τους ενισχύσουμε», σημείωσε. Συνεχίζοντας η κυρία Σδούκου ανέφερε πως «η συνολική εικόνα του πρωτογενούς τομέα δεν είναι μαύρη όπως η αντιπολίτευση θέλει συνεχώς να την παρουσιάζει. Υπάρχουν προβλήματα, ναι, αλλά υπάρχει και σημαντική πρόοδος. Έχουμε 70% αύξηση εξαγωγών από το 2019, έχουμε πλέον θετικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών, έχουμε 37.500 νέους αγρότες και αύξηση κατά 50% στους συνεταιρισμούς».

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε μια αλυσίδα διαχρονικών λαθών

Η εκπρόσωπος Τύπου περιέγραψε τα διαχρονικά προβλήματα του κράτους, «είχαμε ελλείψεις στο Κτηματολόγιο, καθυστερήσεις στους δασικούς χάρτες, απουσία αυτοματοποιημένων ελέγχων και κενά που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν εις βάρος των πραγματικών δικαιούχων». Υπενθύμισε ότι «η Ελλάδα έχει πληρώσει 2,7 δισ. ευρώ σε πρόστιμα», σημειώνοντας ότι «αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Αναφέρθηκε και στα βήματα που γίνονται, την «εξεταστική επιτροπή με 70 μάρτυρες και το σχέδιο εξυγίανσης, τη μεταφορά στην ΑΑΔΕ αλλά και στην αποστολή φακέλων στη Δικαιοσύνη που είχε προηγηθεί».

Στόχος, όπως είπε, είναι «τα χρήματα που πήγαν σε ανθρώπους που δεν τα δικαιούνταν, να επιστρέψουν και να πάνε στους έντιμους αγρότες, όχι πίσω στις Βρυξέλλες».

Με ένα βιβλίο δεν θα αλλάξει ο κ. Τσίπρας όσα ζήσαμε

Σχολιάζοντας το νέο βιβλίο του κ. Τσίπρα, η κυρία Σδούκου τόνισε ότι «η ιστορία δεν ξεπλένεται με ένα βιβλίο» και ότι «ο κόσμος θυμάται».

Όπως είπε, «είναι ψέμα ότι οι τράπεζες θα έκλειναν ούτως ή άλλως», «είναι ψέμα ότι το δημοψήφισμα ήταν μονόδρομος, είναι ψέμα ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος».

Υπενθύμισε ότι το 2014 η χώρα μπορούσε να βγει από τα μνημόνια, «εάν δεν ερχόταν η κυβέρνηση Τσίπρα και οι μαθητευόμενοι μάγοι», σημειώνοντας ότι «ο κ. Τσίπρας μιλάει σαν να ήταν περαστικός, όμως η ιστορία έχει γραφτεί και την έζησε ο ελληνικός λαός».

Περιέγραψε μάλιστα την «πραγματικότητα του 2015», «τότε που ζήσαμε κλειστές τράπεζες, capital controls, συνταξιούχους να περιμένουν στα ΑΤΜ και νέους που μετανάστευαν».

Κλείνοντας, η κυρία Σδούκου τόνισε πως ναι μεν «η επιστροφή του κ. Τσίπρα αφορά την Αριστερά και την Κεντροαριστερά- για τη Νέα Δημοκρατία ούτε κρύο ούτε ζέστη», ωστόσο «τα ίδια παραμύθια δεν πείθουν κανέναν».