Αλ. Σδούκου για εργατικά δυστυχήματα: Κάποιοι παρουσιάζουν ψευδή στοιχεία για τη δημιουργία εντυπώσεων

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου τοποθετήθηκε αναλυτικά για την τραγωδία στα Τρίκαλα και τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος διάλογος οφείλει να στέκεται απέναντι σε εργατικά δυστυχήματα και ανθρώπινες απώλειες, αλλά και για τη σημασία της επιστολικής ψήφου των αποδήμων και τη δημοκρατική συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Naftemporiki TV, η κ. Σδούκου χαρακτήρισε αυτές τις μέρες ως «μια περίοδο βαριάς κοινωνικής φόρτισης, δύσκολες μέρες για όλη τη χώρα».

Όπως ανέφερε, «είναι μια άσχημη εβδομάδα, με τον θάνατο εργαζόμενων μητέρων, αλλά και των νέων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για να δουν την ομάδα τους, ανθρώπων που χάθηκαν άδικα. Πρόκειται για ανθρώπινες ζωές και αυτό πρέπει να είναι το πρώτο που έχουμε στο μυαλό μας».

Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση πάνω στον ανθρώπινο πόνο και στιγμάτισε αυτές τις τακτικές που κάποιοι δεν διστάζουν να ακολουθήσουν. «Είναι λάθος να γίνεται πολιτική σπέκουλα πάνω σε ένα τέτοιο δυστύχημα, ειδικά τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμη πορίσματα από τις αρμόδιες αρχές και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καν ταφεί», τόνισε.

Αναφερόμενη στην τραγωδία στα Τρίκαλα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι μηχανισμοί.

«Στο σημείο βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες αρχές, για να κάνουν άμεσα τη δουλειά τους. Πιστεύω σύντομα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το τι συνέβη, ώστε να αποδοθούν ευθύνες, να κάνουν οι εισαγγελικές αρχές τη δουλειά τους με όλα τα στοιχεία διαθέσιμα και να απονεμηθεί Δικαιοσύνη», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συζήτηση γύρω από αριθμούς και στατιστικά στοιχεία για τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα στην εργασία, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζονται ψευδή στοιχεία για τη δημιουργία εντυπώσεων.

Σημείωσε ότι «δεν είναι ωραίο τη στιγμή αυτή να συζητάμε για αριθμούς, καθώς ακόμα και ένας θάνατος είναι απώλεια».

Tόνισε ότι ακούγονται διάφοροι αριθμοί που δεν προκύπτουν από κάπου, που δεν είναι προϊόν ελέγχου. Τα στοιχεία που συλλέγονται με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι πολύ συγκεκριμένα.

Όπως σημείωσε, «το 2024 είχαμε 48 θανάτους από εργατικά ατυχήματα, που είναι το επίσημο νούμερο που δίνει η επιθεώρηση εργασίας, που είναι και η μόνη αρμόδια για να παρέχει επισήμως τα στοιχεία αυτά τα οποία διαβιβάζονται και στη Βουλή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι έλεγχοι ενισχύονται διαρκώς. «Χρόνο με τον χρόνο οι έλεγχοι αυξάνονται. Σε σύγκριση με το 2019, σήμερα έχουμε περίπου 35% περισσότερους ελέγχους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εφησυχάζουμε», ανέφερε.

Η κ. Σδούκου επισήμανε ότι κάθε εργατικό δυστύχημα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά, με βάση τα πραγματικά του περιστατικά.

«Μόνο έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει ευθύνη και ποιου. Μόνο έτσι τιμούμε πραγματικά τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν», τόνισε.

Αναφερόμενη στην επιστολική ψήφο, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικό δημοκρατικό εργαλείο που έχει ήδη αποδείξει την αξία του και ενισχύει έμπρακτα τη συμμετοχή των Ελλήνων που ζουν εκτός συνόρων.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «η επιστολική ψήφος είχε ανταπόκριση στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Όταν δίνουμε τα εργαλεία στους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημοκρατική διαδικασία, βλέπουμε ότι η ανταπόκριση είναι ολοένα και μεγαλύτερη».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επισήμανε ότι η χώρα οφείλει να αντιμετωπίζει τους Έλληνες του εξωτερικού ως ζωντανό κομμάτι του εθνικού και πολιτικού της σώματος. «Υπάρχει μια Ελλάδα που ζει έξω από την Ελλάδα. Και διαρκώς τίθεται το ερώτημα πώς αυτοί οι άνθρωποι θα συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά ή πώς θα επιστρέψουν κάποια στιγμή στη χώρα», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη εξωστρέφειας και ουσιαστικής σύνδεσης με την ομογένεια, τονίζοντας ότι «ζούμε σε μια εποχή πλήρους διασύνδεσης με την Ευρώπη και με όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα χρειάζεται τη συμμετοχική διαδικασία, τις ιδέες και τα λαμπρά μυαλά των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό».

Η κ. Σδούκου χαρακτήρισε την επιστολική ψήφο «πρωτοβουλία της κυβέρνησης προς τη σωστή κατεύθυνση», επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

Όπως σημείωσε, «δεν έχει σημασία μόνο αν ψηφίζουν λίγοι ή πολλοί. Σημασία έχει ότι τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν. Η συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία είναι δικαίωμα όλων των Ελλήνων, είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό».

Υπενθύμισε, τέλος, ότι στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν περίπου 50.000 Έλληνες του εξωτερικού, προσθέτοντας πως «οι Έλληνες του εξωτερικού πολλές φορές αγαπούν ίσως και περισσότερο τη χώρα και παρακολουθούν πιο στενά τα ελληνικά δρώμενα» και σημείωσε πως προσβλέπει σε συναίνεση των πολιτικών δυνάμεων, αλλά «κάθε κόμμα θα κριθεί για τη στάση του σε ένα εθνικής σημασίας θέμα».