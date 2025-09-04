Αλ. Σδούκου: Έχουμε πλεονάσματα και μπορούμε να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία με τη μορφή μερισμάτων

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισήμανε σε συνέντευξή της ότι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ένας διαρκής αγώνας, υπογραμμίζοντας πως «έχουμε πλεονάσματα και μπορούμε να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία με τη μορφή μερισμάτων».

«Με τις πολιτικές της τελευταίας εξαετίας καταφέραμε να χτίσουμε μια στέρεη οικονομική βάση και να γίνουν αυξήσεις στους μισθούς. Σήμερα έχουμε πλεονάσματα και μπορούμε να τα επιστρέφουμε στην κοινωνία με τη μορφή μερισμάτων», σημείωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «οι πολίτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες», όμως, όπως υπογράμμισε, η κυβέρνηση προχωρά σε επενδύσεις που μεγαλώνουν τον πλούτο της χώρας και επιτρέπουν περισσότερα έσοδα για κοινωνικές παροχές. «Αυτό θα έχει απτό αποτύπωμα στην τσέπη των συμπολιτών μας», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προαναγγέλλοντας ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Για την εγκληματικότητα και το κράτος δικαίου

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε στη συνέχεια ότι εγκληματικές δραστηριότητες και «μαύρο» χρήμα πάντα υπήρχαν και στην Ελλάδα και παντού στον κόσμο, αλλά η διαφορά είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους: την Οικονομική Αστυνομία, το ΣΔΟΕ, την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος και τη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος. Επισήμανε δε ότι έχουν εξαρθρωθεί δεκάδες εγκληματικές οργανώσεις τον τελευταίο χρόνο και αυτό είναι μια επιτυχία που πιστώνεται στην κυβέρνηση.

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι, σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μόνο το 2025 η Ελληνική Αστυνομία έχει συλλάβει 850 κακοποιητικά στοιχεία και έχει εξαρθρώσει 77 υποθέσεις οργανωμένων εγκλημάτων.

Παράλληλα, επισήμανε ότι έχει αυστηροποιηθεί το πειθαρχικό πλαίσιο στη δημόσια διοίκηση, ώστε οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος εμπλέκεται σε παράνομες υποθέσεις να μην έχει καμία θέση στο Δημόσιο.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναφερόμενη στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «σε ό,τι δεσμευθήκαμε, το υλοποιούμε... ο μηχανισμός επιστροφής των κλεμμένων έχει ενεργοποιηθεί».

Για τις πολύτεκνες οικογένειες

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από μέτρα στήριξης των πολύτεκνων οικογενειών και προανήγγειλε ότι ο πρωθυπουργός στη φετινή ΔΕΘ θα αναδείξει εκ νέου το θέμα, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες υπέρ της οικογένειας.

Για τη στήριξη του εισοδήματος των πολιτών

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενη στον πρώην πρωθυπουργό, η κ. Σδούκου σημείωσε ότι η Νέα Δημοκρατία «δεν ασχολείται με τα σενάρια για το μέλλον του κ. Τσίπρα». «Εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε τη δουλειά μας και να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Αν ο κ. Τσίπρας επιλέξει να μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, να ιδρύσει νέο κόμμα κουβαλώντας τα παλιά αδιέξοδα σε νέο περιτύλιγμα ή να συνεργαστεί αλλού, αφορά τον ίδιο και την αντιπολίτευση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κάνει αυτοκριτική και δεν παραδέχεται λάθη», τόνισε.