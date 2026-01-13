Ακραία φρασεολογία και προσωπικές επιθέσεις από αγροτοσυνδικαλιστή κατά του βουλευτή της ΝΔ, Δ. Μαρκόπουλου

Έντονο επεισόδιο που κατέληξε στην αποχώρηση του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου εκτυλίχθηκε στον τηλεοπτικό αέρα του ΟΡΕΝ, έπειτα από ύβρεις, ειρωνείες και επιθετικούς χαρακτηρισμούς εκπροσώπου αγροτικού μπλόκου από το Κάστρο Βοιωτίας, σε μια συζήτηση που ξέφυγε πλήρως από κάθε πλαίσιο πολιτισμένου διαλόγου.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο κ. Μαρκόπουλος άσκησε κριτική στον αγροτοσυνδικαλιστή Ρίζο Μαρούδα για τη στάση του απέναντι σε συναδέλφους του που επρόκειτο να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου. «Κάνετε ερώτηση on air στον συνάδελφό σας για το πόσα τρακτέρ έχει και θέλετε να πιστέψουν ότι η κυβέρνηση διασπάει τα μπλόκα. Είστε αδιανόητος», ανέφερε χαρακτηριστικά προς το μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Τη συζήτηση διέκοψε τότε ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς, Λουκάς Βούλγαρης, ο οποίος, σε εμφανώς επιθετικό τόνο και χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ιδιότητά του, απευθύνθηκε στον βουλευτή λέγοντας: «Είμαι αγρότης και τώρα εσείς γίνατε δικηγόρος των δικών σας».

Όταν ο κ. Μαρκόπουλος απάντησε «νόμιζα ότι είστε πυροσβέστης», ο αγρότης από το Κάστρο κλιμάκωσε με βαρείς χαρακτηρισμούς: «Τα ρουφιανάκια σας, αρκετά σας ανεχτήκαμε, μπορείτε να σταματήσετε;», μετατρέποντας τη συζήτηση σε προσωπική επίθεση.

«Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» αντέδρασε ενοχλημένος ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με τον αγροτοσυνδικαλιστή να συνεχίζει στους ίδιους υψηλούς τόνους: «Ε, δεν είστε ο πάπας της Ρώμης. Τι είστε, αποφασίζω και διατάζω;».

Παρότι ο κ. Βούλγαρης ανακάλεσε τον χαρακτηρισμό, επανήλθε με νέα αιχμηρή τοποθέτηση, κατηγορώντας τον βουλευτή ότι «μας ενδιαφέρει πώς διαχειρίζονται τα κονδύλια, μας ενδιαφέρει ότι θα γίνονται κατασχέσεις σε ένα μήνα και ο κ. Μαρκόπουλος βγαίνει και κάνει χαχαχούχα».

Μετά από αυτή τη φράση, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος αποχώρησε από τη συζήτηση, με τον αγρότη να συνεχίζει σε καταγγελτικό και απαξιωτικό ύφος, υπό χειροκροτήματα συναδέλφων του: «Δεν έχετε καταλάβει τίποτα… να αποχωρήσουν γενικά γιατί είναι ανάξιοι να λύσουν το πρόβλημα. Ο αγροτικός τομέας πεθαίνει και αυτοί βγαίνουν να πουν το ποιηματάκι τους. Έχουμε φτάσει στον πάτο».

Το περιστατικό σημαδεύτηκε από την ακραία ρητορική και την επιθετική συμπεριφορά του εκπροσώπου των αγροτών, που υπονόμευσαν κάθε δυνατότητα ουσιαστικής συζήτησης και οδήγησαν τελικά σε θεαματική ρήξη στον αέρα.