Όλ. Μαρκογιαννάκη (ΠΑΣΟΚ): Η Τουρκία απαγόρευσε την είσοδο σε Έλληνα Πόντιο - Τον χαρακτηρίστηκε «ανεπιθύμητο»

Στην απαγόρευση εισόδου στην Τουρκία του Χαράλαμπου (Μπάμπη) Καπουρτίδη, πρώην προέδρου της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και μέλους της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, σύμφωνα με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη.

«Χτες απαγορεύτηκε στον Χαράλαμπο (Μπάμπη) Καπουρτίδη, πρώην πρόεδρο της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και μέλος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, η είσοδος στην Τουρκία. Οι τουρκικές αρχές τον χαρακτήρισαν ‘ανεπιθύμητο' για λόγους ‘δημόσιας ασφάλειας'», αναφέρει σε ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εν συνεχεία προσθέτει ότι «πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό απαράδεκτου αποκλεισμού Ποντίων, που προσβάλλει τον ποντιακό ελληνισμό αλλά και τη δημοκρατική συνείδηση» και σημειώνει ότι «η Πολιτεία οφείλει να είναι στο πλευρό των πολιτών της και να απαιτεί σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ιστορική μνήμη».