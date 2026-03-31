Αιχμές Σακελλαρίδη για Τσίπρα: Χρειάζονται καθαρές λύσεις, όχι θολά στίγματα

Σαφή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, του οποίου οι θέσεις χαρακτηρίζονται ως «θολά στίγματα», άσκησε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για «καθαρές λύσεις».

Μιλώντας στο Mega, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, που εκτελεί χρέη προέδρου της Νέας Αριστεράς μετά την παραίτηση του Χαρίτση, επισήμανε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μεταβληθεί ως πολιτικός και οι σημερινές του θέσεις δεν συντελούν στη συγκρότηση ενός ευρέος λαϊκού μετώπου.

Συγκεκριμένα, για τη στάση του Αλέξη Τσίπρα, ο Σακελλαρίδης ανέφερε: «Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα εξαγγείλει, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Κατά τη γνώμη μου, η πολιτική τοποθέτηση που έχουμε ακούσει ως τώρα δεν συμβάλλει στη δημιουργία ενός ευρέος λαϊκού μετώπου που θα μπορούσε να απαντήσει στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα, και ειδικά στην Αριστερά. Μια κρίση τόσο βαθιά, που για να αντιμετωπιστεί χρειάζονται καθαρές λύσεις και όχι θολά στίγματα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά δεν είναι κόμμα «αντι-Τσίπρα», ενώ απαντώντας σε ερώτηση για το πώς έχει μεταβληθεί η πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και αν υπάρχει αίσθηση «αχαριστίας» από στελέχη που ανέδειξε η περίοδος της κυριαρχίας του πρώην πρωθυπουργού, ο Σακελλαρίδης τόνισε: «Δεν θα σταματήσω να αναγνωρίζω τη συνολική του προσφορά».