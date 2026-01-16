Αιχμές Λέγγα κατά Μαρούδα: Αγνόησε τα αιτήματά μας, εμείς στην Κορινθία δεν παίρνουμε επιδότηση 120.000 ευρώ (vid)

Το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου του Κιάτου, Μάρκος Λέγγας άφησε την Παρασκευή αιχμές κατά του προέδρου της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζου Μαρούδα, κατηγορώντας τον πως αγνοεί τα αιτήματα του αγροτικού κόσμου της Κορινθίας.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Μαρούδας στράφηκε κατά των αγροτών που συναντήθηκαν ήδη με τον πρωθυπουργό, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και ο κ. Λέγγας.

«Σε καμία περίπτωση δεν συντασσόμαστε και είμαστε άλλοι παραγωγοί. Εμείς δεν παίρνουμε στην Κορινθία επιδότηση 120.000 ευρώ» είπε στη διάρκεια των τοποθετήσεών του ο κ. Λέγγας.

Λέγγας για Μαρούδα: Το να θέλει να μηδενίσει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να επιλύσουμε τα προβλήματα του αγροτικού χώρου, είναι δικό του θέμα – Εμείς δεν παίρνουμε 120.000 ευρώ επιδότηση pic.twitter.com/AMkvK9Tacw — ΕΛΛΑΔΑ 24 (@ellada24) January 16, 2026

«Επειδή με φέρατε σε αντιπαράθεση με τον Μαρούδα, θα το τελειώσω τώρα εδώ το θέμα. Θα σας πω τούτο, τα αιτήματα από την Κορινθία που είναι 60 σελίδες, κοστολογημένα και τεκμηριωμένα, ο κ. Μαρούδας τα έλαβε από εμένα και ηλεκτρονικά και δεν τα συμπεριέλαβε πουθενά στα αιτήματα που έφυγαν. Επίσης, έχει λάβει κι ένα δεύτερο email το οποίο αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα.

Τώρα, το να θέλει να μηδενίσει οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται για να επιλύσουμε τα χρόνια προβλήματα που έχει ο αγροτικός χώρος, αυτό είναι προσωπικό του θέμα, αναλαμβάνει ο ίδιος και την ευθύνη» είπε αρχικά ο κ. Λέγγας και συνέχισε: «Εμείς έχουμε εξουσιοδότηση από ανθρώπους εδώ στην περιοχή και δεν θα κάναμε πίσω σε καμία περίπτωση, γιατί από το 2015, από το προηγούμενο μπλόκο του το είπα και μέσα στη Νίκαια, πως δεν θα κάνουμε πίσω και θα διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματα που έχουμε ως Κορινθία.

Αν αυτό τον ενοχλεί, είναι δικό του θέμα. Σε καμία περίπτωση δεν συντασσόμαστε και είμαστε άλλοι παραγωγοί. Εμείς δεν παίρνουμε στην Κορινθία επιδότηση 120.000 ευρώ. Για να τελειώνουμε το θέμα και την πλάκα. Επίσης δεν δεχόμαστε ότι η ψηφιακή γεωργία είναι μια μπούρδα. Μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους».

Από την πλευρά του, ο κ. Μαρούδας, παρακολουθώντας τις δηλώσεις του μέλους από το μπλόκο του Κιάτου, αρκέστηκε να πει: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνετε, δεν μας αφορά. Δεν θα μπω σε καμία αντιπαράθεση με συνάδελφο, εγώ βγήκα να μιλήσω για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Δεν θα ασχοληθώ με τον κ. Λέγγα».