Αιχμές Γερουλάνου για Ανδρουλάκη: Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα

Αιχμές για τον Νίκο Ανδρουλάκη άφησε ο Παύλος Γερουλάνος, λέγοντας ότι μπορεί η παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ να ήταν καλή, ωστόσο, όπως τόνισε, «αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δύο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα».

Ο ένας εκ των έξι διεκδικητών της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ το φθινόπωρο του 2024 και βουλευτής του κόμματος, μιλώντας σε κομματικά στελέχη στην Αριδαία τόνισε αναφερόμενος στα αποτελέσματα της ΔΕΘ και το γενικότερο πολιτικό κλίμα που επικρατεί:

«Δεν λέω ότι όλα πάνε καλά. Θα ήθελα να έβλεπα το κόμμα να λειτουργεί όλα του τα όργανα, για να πείσουμε ότι θα είμαστε εμείς οι θεσμικοί που θα υπερασπιστούμε τους θεσμούς, για να μην μας πει κανείς "πώς θα είστε θεσμικοί αν δεν λειτουργείτε μέσα στο κόμμα σας;"», ανέφερε ο κ. Γερουλάνος.

Και πρόσθεσε πως «παίρνουμε την καλή παρουσία του προέδρου στη ΔΕΘ και την πάμε σε όποιον είναι διαθέσιμος να ακούσει. Δυστυχώς πια, έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Αν δεν κουνήσει η βελόνα τους επόμενους δυο μήνες, θα έχουμε πρόβλημα να την κουνήσουμε μέχρι τις εκλογές. Τώρα, είναι η ώρα. Τα κοινά είναι τεράστια, τα οποία περιμένουν από εμάς. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα».