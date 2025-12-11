Αγροτικό: Τις δυνατότητες παρέμβασης «ζυγίζει» η κυβέρνηση - Κρίσιμες οι επόμενες μέρες

Δίαυλο επικοινωνίας με τους αγρότες και «βαλβίδα αποσυμπίεσης» στο κλίμα, που έχει δημιουργηθεί, αναζητά η κυβέρνηση, με την πρώτη ουσιαστική απόπειρα να γίνεται στη συνάντηση των Κωστή Χατζηδάκη και Κώστα Τσιάρα με τους Κρητικούς αγρότες.

Η κυβέρνηση αναμένει τη σύσκεψη των πανελλαδικών μπλόκων στη Νίκαια το Σάββατο, προκειμένου να προκύψει η αντιπροσωπεία των αγροτών, που θα είναι σε θέση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου. Το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει να ζητά - ως μοναδική προϋπόθεση αυτή την ώρα - να υπάρξει συντεταγμένη εκπροσώπηση του αγροτικού κόσμου και συγκεκριμένα αιτήματα, ώστε η συνάντηση που θα ακολουθήσει - ενδεχομένως και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό - να έχει ουσία και να παράξει αποτελέσματα δεσμευτικά για όλους.

«Αναμένουμε τους εκπροσώπους που θα ορίσουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα για να γίνει η συνάντηση», διαμήνυσε εκ νέου ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα, που ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δήλωνε στον ΣΚΑΙ ότι «είμαστε εδώ, αν θέλουν να συνεννοηθούν και μεταξύ τους και να έρθουν όλοι μαζί, να καταγράψουν τα αιτήματα τους και να τα δούμε ένα – ένα».

Διατηρώντας τους χαμηλούς τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για έκκληση της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι «όσο συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις τόσο παραπάνω ταλαιπωρείται η κοινωνία και δημιουργούνται τεράστιοι κίνδυνοι», από τις πιθανότητες ατυχημάτων στους δρόμους έως την αύξηση των τιμών στις λαϊκές αγορές, τον κίνδυνο ακυρώσεων σε κρατήσεις ξενοδοχείων ενόψει της εορταστικής περιόδου, ακόμη και καθυστερήσεις σε ζωτικής σημασίας θεραπείες, όπως είπε, φέρνοντας το παράδειγμα της Κρήτης.

Στο κυβερνητικό επιτελείο αναζητούν λύσεις, που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων, χωρίς όμως να δημιουργούν συνθήκες μαξιμαλισμού και εκτροπής των οικονομικών, όπως υπογραμμίζουν, διευκρινίζοντας ότι «διάλογος δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ασυδοσία».

Έχοντας αποκλείσει τις εγγυημένες κατώτατες τιμές, που ζητούν οι αγρότες, ως πρακτική που αντιβαίνει τις ευρωπαϊκές επιταγές, το βάρος πέφτει στη μείωση του κόστους παραγωγής. Το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, που αποτελεί, επίσης, αίτημα του αγροτικού κόσμου, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο στην υλοποίησή του και εξετάζονται όλες οι τεχνικές δυνατότητες, που υπάρχουν, με την υπενθύμιση από το κυβερνητικό επιτελείο ότι μόλις πριν από δύο μήνες, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την αύξηση κατά 50% των επιστροφών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, με τον επαναπροσδιορισμό των ποσοτήτων λίτρων πετρελαίου ανά καλλιέργεια για την επιστροφή ΕΦΚ να βρίσκεται στο τραπέζι.

Η παράταση της μειωμένης τιμής στο ρεύμα στα 9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα, θεωρείται ως ένα από τα μέτρα, που η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να υλοποιηθεί, ωστόσο είναι δύσκολη η ικανοποίηση του αιτήματος για 7 λεπτά/κιλοβατώρα, που ζητούν οι αγρότες, καθώς κρίνεται ότι πρόκειται για τιμή που δεν φτάνει ούτε το κόστος παραγωγής.

Η επόμενη εβδομάδα θεωρείται κρίσιμη, καθώς θα φανεί και το περιθώριο των κυβερνητικών παρεμβάσεων που υπάρχει και η ανταπόκριση του αγροτικού κόσμου, επομένως θα κριθεί το μέλλον των μπλόκων. Την ίδια ώρα, στη Βουλή, θα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026, που αναμένεται να ανεβάσει και τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης, συζήτηση, που θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιδιώκει το αγροτικό να έχει κλείσει πριν από τις 16 του μηνός. Η όποια παράταση των κινητοποιήσεων αυξάνει τόσο το πολιτικό κόστος, όσο και το κλίμα αναταραχής στους κόλπους των “γαλάζιων” βουλευτών, που αποτυπώθηκε στη χθεσινή σύσκεψη με τον Κώστα Τσιάρα.

Η κυβέρνηση απαντά και στην εσωκομματική κριτική, που ακούγεται για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, υπενθυμίζοντας ότι οι έλεγχοι δεν ήταν δυνατό να παρακαμφθούν, με τον κ. Μαρινάκη να σημειώνει ότι μέχρι πριν λίγους μήνες υπήρχε ο κίνδυνος ακόμα και να μην γίνουν καθόλου πληρωμές, αν δεν προχωρούσαν οι αλλαγές, που προωθεί η κυβέρνηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Αντιλαμβάνομαι την πίεση που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί άργησαν κάποιες πληρωμές περίπου ένα μήνα σε σχέση με το τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και έχουν ξεκινήσει οι πληρωμές και γίνονται και συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν, όπως έχει υποσχεθεί το Υπουργείο και ο Αντιπρόεδρος μέχρι το τέλος του έτους και θα είναι και παραπάνω λεφτά από πέρσι», επεσήμανε, σημειώνοντας ότι «πολύ δύσκολα η Ευρώπη θα δεχόταν για άλλη μια χρονιά η Ελλάδα, όπως συνέβαινε δυστυχώς για πολλές δεκαετίες, να πληρώνει τόσο σημαντικά ποσά για να παραμείνει όρθιος ο πρωτογενής τομέας», χαρακτηρίζοντας την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, «το πιο σημαντικό ''κλειδί'' για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις».