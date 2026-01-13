Αγροτικό θέατρο σκιών με όμηρο την κοινωνία

Το συντονιστικό των 57 μπλόκων αποφάσισε να μην πάνε στην προγραμματισμένη σημερινή συνάντηση με τον πρωθυπουργό στην Αθήνα και να προχωρήσουν σε ενίσχυση των κινητοποιήσεων με νέα μπλόκα και περαιτέρω δράσεις.

Και όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος των αγροτικών συλλόγων της Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας, αυτή τη φορά οι αποκλεισμοί δρόμων θα είναι πολύωροι. «Θα του κλείσουμε τους δρόμους», είπε αναφερόμενος στον πρωθυπουργό.

Παράλληλα ετοιμάζουν πανελλαδική σύσκεψη για να κλιμακώσουν τους αγώνες τους, με τελική κατάληξη ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα. Θα είναι προσχηματική επίδειξη δύναμης που ίσως λειτουργήσει και ως βαλβίδα αποσυμπίεσης.

Την ίδια στιγμή οι αγρότες Προμαχώνα αποφάσισαν να κλείσουν το τελωνείο για τα φορτηγά επ’ αόριστον και σποραδικά για τα ΙΧ! Αντιθέτως θα προσέλθουν στη συζήτηση τα «Πράσινα φανάρια» και εκπρόσωποι 18 μπλόκων.

Το Μαξίμου είχε κάνει μια ακόμη υποχώρηση - μέσα στις τόσες που έχει κάνει στο μέτωπο των αγροτών. Ενώ αρχικά επέλεγε να γίνει μία συνάντηση, υπαναχώρησε και δέχτηκε να προσέλθουν δύο διαφορετικές αντιπροσωπείες των 20 ατόμων. Μία με τους αγρότες και μία με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, μελισσοπαραγωγών και αλιέων.

Εκφράζει δε την ελπίδα ότι οι αγρότες θα προσέλθουν με ειλικρινή διάθεση για να συμβάλουν στον εθνικό διάλογο που θα ξεκινήσει με πρωτοβουλία της για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Βέβαια το ανωτέρω θα μπορούσε να λειτουργήσει, ή να χρησιμοποιηθεί, και ως απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο.

Όταν ακόμη και το ΠΑΣΟΚ, το κατά τεκμήριο σοβαρότερο κόμμα της αντιπολίτευσης, καταψήφισε στο ευρωκοινοβούλιο την συμφωνία ΕΕ με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur), δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Υπάρχει πολεμικό πεδίο αντιπαράθεσης συνθημάτων και πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Ως προ αυτό, δουλειά της κυβέρνησης είναι να αρχίσει να συσκέπτεται… με τον εαυτό της, προκειμένου να σχεδιαστεί το μέλλον της… προνεωτερικών μεθόδων αγροτικής οικονομίας (αφορά τους περισσότερους που βρίσκονται στα μπλόκα) καθώς το μέλλον των επιδοτήσεων δεν είναι σταθερό και δεδομένο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διεμήνυσε ότι «ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων», και επέμενε ότι στον διάλογο δεν προσέρχεται όποιος δεν πιστεύει στη λύση. Όμως η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει το πολιτικό κόστος για τη επίλυση της δυσχερούς κατάστασης, με όποιον τρόπο. Δεν έχει άλλο δρόμο.

Φορολογούμενοι πολίτες είναι και όσοι εργάζονται στον τουρισμό, στο εμπόριο, τις συγκοινωνίες. Φορολογούμενοι πολίτες όσοι είδαν να μένουν μισά τα δωμάτια των χειμερινών προορισμών και από πελατεία οι «πάροικες» τοπικές επιχειρήσεις.

Να αυξάνεται το εμπορικό κόστος λόγω των περιφερειακών διαδρομών, να έχουν καθυστερήσεις στις παραλαβές εμπορευμάτων ή πρώτων υλών (βιομηχανίες και βιοτεχνίες), να διακόπτεται η εφοδιαστική αλυσίδα, να κινδυνεύουν εμπορικά συμβόλαια με ρήτρα αθέτησης, να υπάρχουν δυσκολίες στη διανομή φαρμάκων, κ.α.

Σε καμία άλλη χώρα δεν εμφανίζεται ως κανονικότητα η ελληνική ιδιαιτερότητα: Το κλείσιμο των εθνικών οδών, τα μπλόκα από τρακτέρ διάρκειας εβδομάδων, και με διαπραγμάτευση ή ανακοίνωση παροχών, ενώ οι δρόμοι εξακολουθούν να είναι κλειστοί.

Στη Γαλλία μπλοκάρουν υπουργεία και σούπερ μάρκετ ή τα σύνορα για μια ή δύο ημέρες. Στη Γερμανία διαδηλώνουν με τρακτέρ μέσα στις πόλεις και κάνουν συμβολικούς αποκλεισμούς μερικών ωρών ως μίας ημέρας. Υπάρχει μηδενική ανοχή στο κλείσιμο της Autoban. Στην Ισπανία γίνονται προσωρινοί αποκλεισμοί, και στην Ολλανδία όπου οι κινητοποιήσεις ήταν σκληρές (προβλήματα λόγω περιβαλλοντικών λόγων) υπήρξε άμεση επέμβαση και πρόστιμα στο κλείσιμο των δρόμων.

Μόνο στην Ινδία οι αγρότες έκλεισαν δρόμους για μήνες, αλλά αφορούσε μαζικό κοινωνικό κίνημα εκατομμυρίων. Εκεί συνυπήρχαν κοινωνικά και ταξικά προβλήματα στις διαφορές μεταξύ των Καστών, ενώ υπάρχει και ένα διαφορετικό κράτος δικαίου (παρότι η Ινδία είναι δημοκρατία). Το κλείσιμο είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς.

Οι αγρότες κρατούν όμηρο την ελληνική κοινωνία επί έξι εβδομάδες. Αλλά όχι όλοι οι αγρότες, όπως για δημοσιογραφική ευκολία γράφουμε. Οι αγροτοπατέρες την κρατούν. Μερικοί εντεταλμένοι του ΚΚΕ και κάποιοι νέοι που δεν χρειάζονται γραμμή από κόμμα για να είναι «αγανακτισμένοι» και ανυποχώρητοι, αφού θεωρούν ότι η κοινωνία τους χρωστάει. Και όχι απλώς η κοινωνία αλλά και η ΕΕ, την οποία συνεχώς καταγγέλλουν. Αλλά η ΕΕ είναι που τους δίνει επιδοτήσεις.

Αν οι αγρότες δεν κατανοήσουν ότι το μέλλον θα είναι δύσκολο για όσους επαφίενται στις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και στις επιδοτήσεις, θα εξαφανιστούν ως επάγγελμα στους καιρούς που έρχονται. Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για τους Λουδίτες.