Αγροτικά μπλόκα: «Τρέχει» ο κυβερνητικός σχεδιασμός, με την προσοχή στη σύσκεψη της Νίκαιας

Η στρατηγική εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών και παραγωγών βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας ως προς τα αγροτικά μπλόκα που ενισχύονται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Τα παραπάνω τέθηκαν επί τάπητος στην πολύωρη ενημέρωση που έκανε την Τετάρτη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, σε μια συζήτηση που χαρακτηρίστηκε από ένταση και αλλά και «ουσιαστική» ανταλλαγή απόψεων, όπως δήλωσε ο ίδιος ο κ. Τσιάρας.

Σημειώνεται πως οι αγροτικές κινητοποιήσεις αναμένεται να βρεθούν «ψηλά» στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ που προγραμματίζεται για το μεσημέρι της Παρασκευής. Μια μέρα μετά και ειδικότερα το μεσημέρι του Σαββάτου θα γίνει σύσκεψη των αγροτών και των παραγωγών από όλη την Ελλάδα στη Νίκαια της Λάρισας, στην οποία αναμένονται αποφάσεις των αγροτών για τις επόμενες κινήσεις τους.

Μένει να φανεί το κατά πόσο μπορεί να προκύψει μια συνάντηση της κυβέρνησης με τους αγρότες που να μπορεί να αποκλιμακώσει την κατάσταση με τα μπλόκα, με το Μέγαμο Μαξίμου να αναφέρει προς τους αγρότες πως «πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα όχι μαξιμαλιστικά αιτήματα».

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη και στην ενημέρωση που έκανε προς τους βουλευτές της ΝΔ, ο κ. Τσιάρας εξήγησε ότι «οι έλεγχοι ήταν προαπαιτούμενο. Αν δεν γίνονταν έλεγχοι, θα διακινδύνευαν οι ίδιοι οι ευρωπαϊκοί πόροι». Παραδέχθηκε δε ότι «οι κινητοποιήσεις όντως είναι μεγάλες, κάθε μπλοκ όμως στην επικράτεια έχει τα δικά του αιτήματα. Δεν έχουν γι' αυτό το λόγο οι αγρότες βγάλει συντονιστικό». Σημείωσε δε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι για να μιλήσουμε θα είναι τυφλή εντελώς η διαμαρτυρία» και πρόσθεσε: «Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής, έχουν ικανοποιηθεί».

Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, «κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου «εγγυημένης χαμηλής τιμής» δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα αλλά πουθενά» και σημείωσε ότι σε όποιους αγρότες μπήκαν λιγότερα χρήματα (πέραν των 2000 δεσμευμένων ΑΦΜ) αυτό συνέβη γιατί βρέθηκαν ζητήματα κατά τους ελέγχους».

Η βουλευτής Μαγνησίας Ζέτα Μακρή σημείωσε ότι η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. «Ολοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;» διερωτήθηκε.

Ο βουλευτής Καρδίτσας Τέλης Σπανιάς επεσήμανε ότι «Θα έπρεπε να μην πάρουνε τα χρήματα από τους λογαριασμούς για τον ΕΛΓΑ. Να βρεθεί ένας τρόπος να μη γίνει αυτό».

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρεντζος απάντησε πως υπήρχε πρόβλημα νομιμότητας αν γινόταν αυτό. « Σε λίγα σχετικά άτομα παρουσιάστηκε το ζήτημα αυτό. Οι ίδιοι οι αγρότες εδώ και τριάντα χρόνια επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής των εισφορών αυτών. Σε όσους αφαιρέθηκαν τα χρήματα αυτά, παρακρατήθηκαν με τη θέληση τους. Επειδή έχουν δηλώσει δηλαδή παρακράτηση μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε.

Ο Φάνης Παππάς, μιλώντας για σειρά προβλημάτων στις πληρωμές λόγω ελέγχων, είπε χαρακτηριστικά: «Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ, όμως υπάρχουν σοβαρά ζητήματα. Και τι είναι η ΑΑΔΕ; Θεοί;».

Ενώ ο Ανδρέας Κατσανιώτης επισήμανε: «Και στις εφορίες πιάστηκαν επίορκοι εφοριακοί. Και στα τελωνεία πιάστηκαν. Δεν κλείσαμε όμως ούτε τις εφορίες ούτε τα τελωνεία».

Από την πλευρά του ο Χρήστος Μπουκώρος είπε κατά πληροφορίες: «Τρώμε πολύ ξύλο έξω, άλλα να πούμε και τα καλά: Στην Μαγνησία το μέτρο 23 έχει πληρωθεί ικανοποιητικά» για να προσθέσει: «Σε πολλά έχουν δίκιο οι αγρότες. Αυτά που λέτε κύριε υπουργέ δεν τα καταλαβαίνει κανείς».

Αυστηρή κριτική για τους μέχρι τώρα χειρισμούς της κυβέρνησης άσκησε και η Φωτεινή Αραμπατζή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ισχύσει σε ορισμένες περιπτώσεις η «τεχνική λύση».

Κλειστοί δρόμοι

Η εθνική οδός Αθηνών - Λαμίας παραμένει αποκλεισμένη σε 4 βασικά σημεία. Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας. Παράλληλα, στην Εύβοια αυξήθηκαν σε 3 τα σημεία αποκλεισμού, καθώς εκτός από την Κάνηθο και την Ιστιαία δημιουργήθηκε νέο μπλόκο στην Αυλίδα.

Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι, ενώ στη Φθιώτιδα οι αγρότες εξακολουθούν να βρίσκονται στο Δομοκό, αποκλείοντας την παλαιά εθνική οδό καθώς και την πρόσβαση στον Ε65.

Οι αστυνομικές διευθύνσεις Φθιώτιδας και Βοιωτίας δηλώνουν ότι έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητες εύρεσης εναλλακτικών διεξόδων, καθώς όλος ο κυκλοφοριακός όγκος από τη Νότια προς τη Βόρεια Ελλάδα αναγκάζεται να διέλθει μέσω της παλαιάς εθνικής οδού από τον κόμβο της ΠΑΘΕ στη Ριτσώνα (75ο χλμ.) και δια μέσω Θήβας, Λιβαδειάς να καταλήξουν στο Μπράλο (203ο χλμ.).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της αστυνομίας, στα όρια Βοιωτίας-Φθιώτιδας, τα λεωφορεία και τα Ι.Χ. που κατευθύνονται προς Λαμία εκτρέπονται προς την Αταλάντη, ώστε να επανέλθουν στην εθνική οδό και να περιοριστεί η συμφόρηση από την Τιθορέα έως τον Μπράλο, όπου έχουν ήδη σημειωθεί μεγάλα προβλήματα και ατυχήματα.

Αντίστοιχα, όσοι κινούνται από Λαμία προς Αθήνα οδηγούνται επίσης μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ενώ η αστυνομία αναγκάζεται να πραγματοποιεί νέες εκτροπές οχημάτων από τη Θήβα προς την παλαιά εθνική μέσω με κατεύθυνση την Ελευσίνα.

Οι αγρότες στο μπλόκο του Μπράλου, με ανακοινώσεις τους, υπογραμμίζουν ότι θα συνεχίσουν το κλείσιμο όλων των οδικών αξόνων, όπως κάνουν καθημερινά, ανακοινώνοντας νέο αποκλεισμό για μία ώρα, από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα.