Αγρότες: Κάθοδο στην Αθήνα προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας για την πανελλαδική σύσκεψη της Τετάρτης

Πρόταση για την κάθοδο των αγροτών στην Αθήνα θα καταθέσουν την Τετάρτη στην πανελλαδική σύσκεψη της Καρδίτσας οι αγρότες από το μπλόκο στη Νίκαια.

Όπως ανέφερε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, μέσω της μετάβασής τους αυτής, θα καλούν τον πρωθυπουργό σε νέα συνάντηση, την οποία αν αποδεχτεί, θα είναι με τις δύο επιτροπές που οι αγρότες από το μπλόκο έχουν ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη.

«Συνεδρίασε σήμερα στον Πλατύκαμπο ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στη 1 το μεσημέρι στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πρόταση με την οποία θα εισέλθει στην πανελλαδική το μπλόκο Νίκαιας θα είναι η μετάβαση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων στην Αθήνα, με αγροτικά μηχανήματα, τρακτέρ, με λεωφορεία, με αυτοκίνητα, όπου θα καλούμε όλο τον κόσμο της Αθήνας για να πάμε να κάνουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια πρόταση που αν την αποδεχτεί, θα είναι με τις δυο επιτροπές που έχουμε ζητήσει, τη μια με 25 και την άλλη με 10 μέλη, ώστε να γίνει ένας ουσιαστικός διάλογος όπου και οι δυο πλευρές θα αποβλέπουν στην δίκαιη λύση των αιτημάτων μας», δήλωσε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.