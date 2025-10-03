Υψηλοί τόνοι επικράτησαν την Παρασκευή στη Βουλή, καθώς ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική επίθεση από την ανεξάρτητη βουλευτή, Ραλλία Χρηστίδου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η Ομάδα Αλήθειας στο Χ, ο κ. Μπάρκας ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες είπε πως η κυρία Χρηστίδου ολοκληρώνοντας την ομιλία της και κατεβαίνοντας από το βήμα της ολομέλειας, κατευθύνθηκε στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, τον πλησίασε και του είπε «αν ξαναγελάσεις την ώρα που εγώ μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Μπάρκα, μάρτυρας του περιστατικού ήταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος ο οποίος επιχείρησε να εξηγήσει στην κυρία Χρηστίδου ότι το γέλιο αφορούσε δικό τους διάλογο και δεν προκλήθηκε από το περιεχόμενο της ομιλίας της.

Υπενθυμίζεται ότι, η κυρία Χρηστίδου είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ για να αποχωρήσει προκειμένου να ακολουθήσει το κόμμα Κασσελάκη.

Η εκδοχή της Ραλλίας Χρηστίδου για το περιστατικό

Από την πλευρά της η κυρία Χρηστίδου επιχείρησε να δώσει πολιτική διάσταση στο επεισόδιο χωρίς να διαψεύσει την επίθεση που εξαπέλυσε στον συνάδελφό της.

Υποστήριξε ότι οι ειρωνικές γκριμάτσες του κ. Μπάρκα προκλήθηκαν από τις αναφορές της για την ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 και του νόμου περί ευθύνης υπουργών για να σχολιάσει «το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος αντιδημοκρατικού κόμματος όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ…».