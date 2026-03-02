Αγωνία στον Περσικό Κόλπο: Εγκλωβισμένοι Έλληνες με ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα (vid)

Μεγάλη αγωνία επικρατεί στους Έλληνες πολίτες που μένουν στον Περσικό Κόλπο. Χαρακτηριστική είναι μαρτυρία Έλληνα ναυτικού, ο οποίος, χτυπά «καμπανάκι» σχετικά με την έλλειψη προμηθειών.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι: «Όλοι οι συνάδελφοι που έχουμε εγκλωβιστεί εδώ στον Περσικό Κόλπο, εκτός από τις ρουκέτες και τους πυραύλους και τα drones έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά πράγματα. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τις καταναλώσεις νερού, φαγητού και πετρελαίου.

Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πόσο θα διαρκέσει αυτή η ιστορία. Έχω μάθει ότι ελληνόκτητα καράβια είναι τώρα στο Μπαχρέιν για επισκευή».