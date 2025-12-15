Αγωγή σε βάρος της Ζ. Κωνσταντοπούλου από τη Μ. Συρεγγέλα

Την πρόθεση να υποβάλει αγωγή κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως είπε στο ραδιόφωνο του Alpha 989, αφορά φωτογραφία που έδειξε η κυρία Κωνσταντοπούλου στην εξεταστική επιτροπή στην οποία φέρονται να απεικονίζονται η κυρία Συρεγγέλα και η Καλλιοπη Σεμερτζίδου.

«Επειδή έχει βγει άπειρες φορές σε εκπομπές και στη Βουλή και έχει συκοφαντήσει ότι είχα συνεργάτη την κυρία Σεμερτζίδου, κάτι που δεν ισχύει, έχει και μια φωτογραφία της κυρίας Σεμερτζίδου με άλλες κυρίες. Θα υποβάλω αγωγή και αν εκδικαστούν χρήματα θα πάνε σε φορείς», είπε η κα Συρεγγέλα.

Υπενθυμίζεται πως η Μαρία Συρεγγελά κατά τη διάρκεια της εξεταστικής, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε απευθύνει και τη φράση «σιγά μην σκίσετε κάνα καλτσόν», είχε διαψεύσει ότι η κα Σεμερτζίδου ήταν υπάλληλος στο γραφείο της.

Η κα Συρεγγέλα, είχε δηλώσει: «Σήμερα έγινε επίθεση στο πρόσωπό μου, ως προεδρεύουσας της εξεταστικής επιτροπής, από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κα Κωνσταντοπούλου, η οποία ψεύδεται για ακόμη μία φορά ενώπιον της ελληνικής αντιπροσωπείας. Πριν από λίγες ώρες ισχυρίστηκε ότι η μάρτυρας, κα Σεμερτζίδου, υπήρξε στέλεχος του γραφείου μου, κάτι που σαφώς και δεν ισχύει.

Είτε ως Υφυπουργός είτε ως βουλευτής είτε ως Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενη από μια λαϊκή παράταξη, συναντώ κόσμο και στον δρόμο και στο γραφείο μου και δεν εμφανίζομαι με ολογράμματα και AI στους ψηφοφόρους.

Ζήτησα από την κα Κωνσταντοπούλου, η οποία έφτιαξε μια ιστορία και με αποκάλεσε διαπλεκόμενη, να ανακαλέσει και να ζητήσει συγγνώμη. Διότι καλό είναι κάποια στιγμή η κα Κωνσταντοπούλου να συναντηθεί με την αλήθεια.

Με θέματα που αφορούν την αξιοπιστία και την ακεραιότητα μου δεν θα επιτρέψω να παίζει κανείς και καμία. Διαφορετικά, επιφυλάσσομαι για τα δικαιώματά μου».