Άδ. Γεωργιάδης: Ξεπεράσαμε το ρεκόρ όλων των εποχών στις μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών (vid)

Στη σημασία των εθελοντών δοτών μυελού των οστών αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους, βρέθηκαν στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα και αναφέρθηκαν στο πόσο σημαντική είναι η δωρεά για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

«Πριν από 12 χρόνια, κατά την πρώτη μου θητεία στο υπουργείο Υγείας, η αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με είχε παρακινήσει να ξεκινήσουμε την καμπάνια για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Έτσι έγινα και εγώ από τότε δότης. Έκτοτε η προσπάθεια μεγάλωσε και ήδη εκατοντάδες χιλιάδες έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών ως δότες μυελού των οστών. Σήμερα με τον υφυπουργό Υγείας πήραμε μια πρωτοβουλία και συνεχίσαμε αυτή την δράση.

Φέτος ξεπεράσαμε το ρεκόρ όλων των εποχών μας στις μεταμοσχεύσεις αλλά στοχεύουμε σε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία στο μέλλον. Σας ευγνωμονώ όλες και όλους που έχετε γίνει δότες», γράφει ο κ. Γεωργιάδης στο Twitter, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο μιλά ένα λήπτης μυελού, ένας δότης, ο ίδιος και ο κ. Θεμιστοκλέους.

Πριν από 12 χρόνια, κατά την πρώτη μου θητεία στο Υπουργείο Υγείας, η αείμνηστη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη με είχε παρακινήσει να ξεκινήσουμε την καμπάνια για τους εθελοντές δότες μυελού των οστών. Έτσι έγινα και εγώ από τότε δότης. Έκτοτε η προσπάθεια μεγάλωσε και ήδη εκατοντάδες… pic.twitter.com/HwHwJ1ck7I — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 21, 2025

«Είμαι λήπτης μυελού των οστών, είχα νοσήσει από λευχαιμία και η θεραπεία που προτεινόταν ήταν η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Πήρα μόσχευμα από Γερμανίδα και με τη βοήθεια των γιατρών, του κ. Γραφάκου που ήταν διευθυντής της κλινικής και του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, έγινα καλά και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δώσουμε το μήνυμα της ελπίδας σε όλο τον κόσμο και να ενημερώσουμε ότι όλοι πρέπει να γίνουν δότες εθελοντές για να δώσουμε χαρά στον κόσμο», είπε πολίτης που σώθηκε χάρη στη δωρεά.

«Εγώ είμαι δότης, έδωσα τον περασμένο Οκτώβριο. Είναι μια πολύ απλή διαδικασία, μια διαδικασία που μπορεί να σώσει έναν άνθρωπο, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη και περιμένει το δικό μας, τη δικιά μας, τα δικά μας πέντε λεπτά βασικά για να μπορεί να επιστρέψει στην κοινωνία», ανέφερε εθελοντής δότης.

Από την πλευρά της η γενική γραμματέας του συλλόγου Όραμα Ελπίδας, εξέφρασε «τη μεγάλη χαρά που έχουμε σήμερα για την πρωτοβουλία που πήρε το υπουργείο Υγείας. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας».

Ο υπουργός Υγείας είπε από την πλευρά του: «Έχουν περάσει σχεδόν 12 χρόνια όταν τον κ. Γραφάκο πάλι και την αείμνηστη Μαριάννα Βαρδινογιάννη κάναμε την καμπάνια στην προηγούμενή μου θητεία, όπου τότε έγινα και εγώ δότης. Θέλω να πω στον κόσμο ότι είναι μια τόσο απλή διαδικασία, δίνεις λίγο από το σάλιο σου και μπαίνεις στο μητρώο. Έχει σημασία ότι είναι συνάνθρωπός σου και με μία τόσο απλή διαδικασία μπορείς εσύ να κρίνεις αν θα ζήσει ή θα πεθάνει.

Άρα λοιπόν καλούμε ως υπουργείο Υγείας όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες και επί τη ευκαιρία να πω ότι είμαστε πολύ ευτυχείς και εγώ και ο Μάριος και όλη η ομάδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και όλοι οι εργαζόμενοι, γιατροί, νοσηλευτές, προσωπικό, που το 2025 φτάσαμε στον μεγαλύτερο αριθμό ρεκόρ μεταμοσχεύσεων όλων των εποχών ξεπερνώντας το αμέσως προηγούμενό μας ρεκόρ του 2024. Με αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης, το πνεύμα προσφοράς, το πνεύμα ενσυναίσθησης, θα γίνει η κοινωνία μας καλύτερη και το υπουργείο Υγείας είναι εδώ για να στηρίζει την πρωτοβουλία».

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους σημείωσε: «Βρισκόμαστε σήμερα στον σταθμό Μετρό του Συντάγματος σε μία γιορτινή ημέρα, σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, για να πείσουμε όλο και περισσότερο κόσμο να γραφτεί δότης εθελοντής μυελού των οστών. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, σαν την αιμοδοσία. Τα πιο απλά πράγματα είναι και τα πιο σημαντικά».

