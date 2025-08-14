Αδ. Γεωργιάδης: Ξεκινάει η σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο

Ξεκινάει η σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο -το οποίο εκκενώθηκε χθες-, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση.

Ο υπουργός ανέφερε:

«Τα μέτωπα στην Πάτρα βρίσκονται σε μεγάλη ύφεση. Επιχειρούν εναέρια μέσα, άνεμοι σημαντικά μειωμένοι. Μόλις με πληροφόρησαν ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στον αστικό και ημιαστικό ιστό της πόλης. Ένα μικρό μέτωπο υπάρχει προς το Παναχαϊκό όρος το οποίο αντιμετωπίζεται και δεν απειλεί τα περίχωρα της πόλης. Θα ξεκινήσουμε σταδιακή επαναφορά ασθενών στο Καραμανδάνειο και λειτουργία εκεί από την έναρξη της σημερινής εφημερίας».