Αδ. Γεωργιάδης σε Καρυστιανού: Στην πολιτική σημασία έχει τι επιτυγχάνει κάποιος

Με αφορμή τις εξελίξεις στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη Μαρία Καρυστιανού που τον χαρακτήρισε «ανίκανο υπουργό που δεν έχει κάνει τίποτα», σημειώνοντας ότι «τα Ναυπηγεία τα είχαν ξεγραμμένα και τα παρέδωσα ζωντανά».

«Διότι τελικά το τί λέει κάποιος και πόσο θόρυβο κάνει ή δεν κάνει δεν έχει σημασία, σημασία στην πολιτική έχει μόνον το τί επιτυγχάνει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ενώ διέψευσε πως αρνήθηκε να κάνει debate με την κ. Καρυστιανού.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Χθες τα Ναυπηγεία Ελευσίνος της @ONEXShipyards τα Ναυπηγεία που όταν ανέλαβα Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ήταν νεκρά, οι εργάτες απλήρωτοι για χρόνια και απελπισμένοι και που όλοι τα είχαν ξεγραμμένα και που όταν έφυγα τα παρέδωσα ζωντανά, να λειτουργούν και τους εργάτες να έχουν πάλι δουλειά και αξιοπρέπεια, αυτά τα Ναυπηγεία υπέγραψαν μία τεράστια συμφωνία με τη Νότια Κορέα που εκτοξεύουν τα ναυπηγεία μας παγκοσμίως. Ενα μικρό θαύμα που κανείς δεν περίμενε έγινε εκεί. Και η @mkaristianou επέλεξε αυτή την ίδια χθεσινή ημέρα για να με χαρακτηρίσει ανίκανο Υπουργό, που δεν έχω κάνει τίποτε ούτε στο Ανάπτυξης, ούτε στο Υγείας και μάλιστα με προκάλεσε σε debate για την Υγεία που «την ξέρει»…αντί άλλης απάντησης ανεβάζω τι είπε ένας από τους εργάτες των ναυπηγείων Ελευσίνος εκεί που με την δουλειά μου τους έδωσα πάλι αξιοπρέπεια στην ζωή τους και στην Ελλάδα μας πάλι την ναυπηγική της βιομηχανία πίσω. Διότι τελικά το τί λέει κάποιος και πόσο θόρυβο κάνει ή δεν κάνει δεν έχει σημασία, σημασία στην πολιτική έχει μόνον το τί επιτυγχάνει….

Υγ: πρόταση σε debate σε μένα που δεν έχει γίνει δεκτή δεν δύναται να υπάρξει είμαι άνθρωπος του Διαλόγου γί´αυτό μισώ την βία