Αδ. Γεωργιάδης προς ΚΚΕ: Όπου κυβερνήσατε, φύγατε με τα ελικόπτερα

Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στη Βουλή με πρωταγωνιστές τους βουλευτές του ΚΚΕ Νίκο Αμπιατέλο και Γιώργο Λαμπρούλη και τον Άδωνι Γεωργιάδη με τον τελευταίο να τους επισημαίνει ότι «όπου κυβερνήσατε, φύγατε με τα ελικόπτερα».

«Ωραία τα λέτε από εκεί που κάθεστε... όπου κυβερνήσατε, με τα ελικόπτερα φύγατε. Είτε με τον Τσαουτσέσκου στη Ρουμανία, είτε τώρα με το Νεπάλ. Άρα αφήστε τις εξυπνάδες σε μας, έχουμε δει τον κομμουνισμό τι κάνει όπου κυβερνάει», τόνισε ο υπουργός Υγείας.