Άδ. Γεωργιάδης: Οι δαπάνες στον Προϋπολογισμό για την υγεία το 2026 είναι διπλάσιες σε σχέση με το 2019

Δεύτερη ημέρα για τη συζήτηση επί του Προϋπολογισμού για το 2026 και στο βήμα της Βουλής βρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οποίος παρουσίασε ότι τα πραγματικά δεδομένα του προϋπολογισμού που καταγράφουν διπλασιασμό δαπανών για τα δημόσια νοσοκομεία, αύξηση υγειονομικού προσωπικού και σημαντική άνοδο των αποδοχών τους σε σχέση με το 2019.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προέβλεπε 4,114 δισ. ευρώ δαπάνες για την υγεία ενώ του 2026 το ποσό ανέρχεται σε 8,242 δισ. ευρώ.

Παράλληλα ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε τόσο στο ΠΑΣΟΚ όσο και στην Αριστερά, κατηγορώντας τους ότι μένουν κολλημένοι σε αστήριχτα επιχειρήματα, ενώ αντίθετα η κυβέρνηση αν και αντιμετωπίζει ορισμένες δυσκολίες, θα λύσει τα προβλήματα και θα ξανακερδίσει τις εκλογές.

«Σήμερα δεν δίνετε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για λόγους κομματικής πειθαρχίας αλλά γιατί αξίζει να πείτε ναι», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της ΝΔ, ενώ πρόσθεσε: «Ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό του 2026 λέτε «Ναι» στον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που υπήρξε ποτέ για την υγεία. Το 2019 παραλάβαμε από την κυβέρνηση της πρώτης φοράς Αριστερά, συνολικές δαπάνες για το ΕΣΥ, 4 δισ. 114 εκ ευρώ ενώ το 2026 ο προϋπολογισμός προβλέπει 8 δισ. 242 εκ ευρώ για νοσοκομεία και φάρμακα», τόνισε.

«Αν μου λέγανε το 2014 που έφυγα ως υπουργός ότι το 2026 θα προβλεπόταν αυτό το ποσό θα απαντούσα που να σφίξουν και οι ζέστες», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι «ο προϋπολογισμός για την υγεία το 2026 έχει το μεγαλύτερο ποσό δαπανών από καταβολής ελληνικού έθνους», συμπλήρωσε.

«Άρα, όσοι από την Αριστερά λένε όχι, λένε όχι στη μεγαλύτερη χρηματοδότηση του ΕΣΥ στην ιστορία μας. Μόνο για τα νοσοκομεία, οι δαπάνες το 2019 ήταν 2 δις 310 εκ ευρώ και το 2026 θα έχουμε 4 δις 607 εκ ευρώ. Στο νέο προϋπολογισμό, με τον ίδιο αριθμό δημόσιων νοσοκομείων, -127 νοσοκομεία- έχουμε αύξηση μέσα σε επτά χρόνια 100% των δαπανών. Η Αριστερά, ούτε ένα σοβαρό επιχείρημα δεν έχει να επικαλεστεί, δεν έχουν κάτι να διαβάσουν πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το υπουργείο Οικονομικών μας έδωσε διπλάσια χρήματα. Το 2026, λοιπόν έχουμε 15% αύξηση του προσωπικού με καλύτερες αμοιβές», υπογράμμισε.

Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Υγείας, ανέφερε ότι «η παρεξήγηση με τους συνδικαλιστές είναι ότι μετράνε μόνο το μόνιμο προσωπικό και εμείς μετράμε με κάθε είδους εργασία».

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, στο ταξίδι που πραγματοποιεί στην Αμερική, θα επισκεφθεί μεγάλα νοσοκομεία για να εξεταστεί η συνεργασία τους με ελληνικά νοσοκομεία όπως με το Memorial Hospital με το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για τα χρέη των νοσοκομείων είπε ότι όχι μόνο δεν αυξήθηκαν αλλά μειώθηκαν, σε σχέση με το επίπεδο χρεών που παρέλαβε η κυβέρνηση της ΝΔ, και επισήμανε ότι οι βουλευτές διαβάζουν τα στοιχεία χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ότι εκκρεμούν οι καταλογισμοί για το clowback ύψους 1,6 δισ. τον Φεβρουάριο.

«Όταν ανέλαβα το υπουργείο Υγείας, τα χρέη των νοσοκομείων σε φάρμακο και λοιπά χρέη ήταν 1,3 δισ, σήμερα είναι 791 εκατομμύρια, στο τέλος του χρόνου θα έχουν πάει περίπου στα 640 εκατομμύρια και στόχος είναι μέχρι τις εκλογές του 2027, να έχουν πάει κάτω από 500 εκατομμύρια που θα είναι το χαμηλότερο όλων των εποχών», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Είπε επίσης ότι «το 2026 οι πόροι του ΤΑΑ είναι 800 εκατομμύρια ενώ το 2027 που οι πόροι του ΤΑΑ θα είναι μηδενικοί, η μείωση του ΕΣΥ θα είναι 400 εκατομμύρια, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ΕΣΥ παίρνει συν 400 εκατομμύρια, δεν χάνει λεφτά» και το υπουργείο Υγείας όχι μόνο δεν χάνει αλλά κερδίζει πόρους και αυτό αποτυπώνει το γνήσιο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την υγεία.

Αναφερόμενος στην πρόσβαση των πολιτών, ο υπουργός Υγείας επισήμανε ότι οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία ήταν τα τελευταία 40 χρόνια περίπου στο 35%, σήμερα είναι 34%.

«Στο μοντέλο μας είχαμε υψηλές ιδιωτικές δαπάνες, έχουμε και σήμερα. Η προσωπική μου θέση είναι ότι αυτό δεν είναι κατ΄ανάγκη κακό. Διότι οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα συνδέονται με την πρόσβαση μας στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, όπου πληρώνουμε τη συμμετοχή μας. Η συμμετοχή μας αυξάνει τις ιδιωτικές δαπάνες έναντι των άλλων συστημάτων που δεν δίνουν πρόσβαση στα ιδιωτικά αλλά από την άλλη, αυτό έχει δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο πρωτοβάθμιων διαγνωστικών κέντρων που έχουμε πολύ καλύτερες εξετάσεις από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης ότι ο μέσος χρόνος αναμονής στην Ελλάδα για ψηφιακές μαστογραφίες είναι μερικές μέρες ενώ στις περισσότερε χώρες της Ευρώπης είναι πολλούς μήνες για τους ασυμπτωματικούς ασθενείς.

«Καλώ όλες τις Ελληνίδες να κάνουν χρήση της δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας», είπε ο υπουργός Υγείας και επισήμανε με το myhealth για δωρεάν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ΤΟΜΥ, τον Οκτώβριο διενεργήθηκαν 1.100.000 ραντεβού.

«Πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για ''Γκρούεζες''»

Έντονη ήταν η αντίδραση του Υπουργού Υγείας, στις αναφορές της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη για «γαλάζια στελέχη» και «Γκρούεζες της κυβέρνησης», με αφορμή τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις, στο πλαίσιο επιχείρησης της οικονομικής αστυνομίας στη Κρήτη.

«Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάει πολύ το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών της δεκαετίας του 1980, να μιλάει για «Γκρουέζες». Χαμηλώστε τους τόνους. Στις δημοσκοπήσεις είστε κολλημένοι στο 10-11%, αυτό δεν αποδεικνύει ανατροπή της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης και κατέληξε: «Ναι η κυβέρνηση έχει δυσκολίες, όπως με τα μπλόκα, όμως θα βρει λύσεις και στο τέλος θα ξανακερδίσει τις εκλογές. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε, ούτε σείεται η κοινωνία, όπως υποστηρίζει η Αντιπολίτευση, ούτε θα χάσουμε τις εκλογές».

Επίσης, όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας χρησιμοποίησε απαξιωτικούς προσωπικούς χαρακτηρισμούς για τον υπουργό Υγείας, τον αποκάλεσε γελοίο και χυδαίο, ως απάντηση σε αναφορά που είχε κάνει λίγο νωρίτερα ο κ. Γεωργιάδης όταν είχε χαρακτηρίσει ανόητη την αντιπολίτευση που δεν παραδέχεται την πρόοδο στο ΕΣΥ, όλοι στην αίθουσα της ολομέλειας ανέμεναν κλιμάκωση της έντασης.

«Στον τελευταίο συνάδελφο δεν θα απαντήσω, με προσέβαλε, δεν υπάρχει λόγος», είπε ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον κ. Καζαμία.