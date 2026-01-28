Δυστύχημα στη Ρουμανία

«Ένας είναι πολύ καλά, ο άλλος μέτρια και ο τρίτος πιο βαριά», δήλωσε το μεσημέρι της Τετάρτης ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης για την κατάσταση των 3 τραυματιών του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, Όπως ανέφερε ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αύριο αναμένεται να φύγει το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ από την Ελευσίνα και θα πάει κατευθείαν στην Τιμισοάρα να τους παραλάβει και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη για την περαιτέρω θεραπεία.

Για τον έναν από τους 3 ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως έχει σοβαρά κατάγματα σε κρίσιμες περιοχές του σώματός του και πως αναμένεται να χειρουργηθεί.

«Δεν αφήνουμε κανέναν πολίτη πίσω πουθενά και ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Υπενθυμίζεται ότι, οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.