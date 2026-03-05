Αδ. Γεωργιάδης: Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου - «Φοβάμαι για μένα και την οικογένειά μου» (vid)

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταγγέλλει τον Λάκη Λαζόπουλο για έντονη και προσβλητική επίθεση που, όπως υποστηρίζει, δέχθηκε στην εκπομπή Αλ Τσαντίρι News, γνωστοποιώντας ότι προχωρά σε μήνυση, αγωγή και προσφυγή στο ΕΣΡ, επικαλούμενος ηθική βλάβη και ανησυχία για την οικογένειά του.

Επισημαίνει ότι τα όσα ειπώθηκαν υπερβαίνουν τα όρια της θεμιτής κριτικής, προκαλούν σοβαρή ηθική βλάβη και εύλογη ανησυχία στην οικογένειά του και συνιστούν ποινικά και αστικά κολάσιμες πράξεις.

Ανακοινώνει ότι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη με μήνυση και αγωγές, καθώς και στο ΕΣΡ, δηλώνοντας πως δεν είχε άλλη επιλογή.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρι news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaTv ο Λάκης Λαζόπουλος μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού. Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε ολόκληρη την δήλωσή μου για αυτό το θέμα»: