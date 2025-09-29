Αδ. Γεωργιάδης: «Λήξαν το θέμα» σχετικά με τη μήνυση σε χρήστη του X για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Π. Ρούτσι
Eurokinissi
Eurokinissi

Αδ. Γεωργιάδης: «Λήξαν το θέμα» σχετικά με τη μήνυση σε χρήστη του X για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Π. Ρούτσι

29/09/2025 • 08:11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/09/2025 • 08:11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Λήξαν νομικά» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το θέμα με μια ανάρτηση ενός χρήστη στο X για μια ψευδή δήλωση σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι.

Τι προηγήθηκε

Αρχικά, ο υπουργός απείλησε με μήνυση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έκανε τη δήλωση «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε», χαρακτηρίζοντάς την ψευδή. Τόνισε δε πως ουδέποτε προέβη σε παρόμοια τοποθέτηση και διευκρινίζει ότι, από σεβασμό στον πόνο των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, δεν σχολιάζει δημόσια τις ενέργειες ή δηλώσεις τους.

Ο χρήστης με νεότερη ανάρτηση έκανε λόγο για «παρανόηση» με τον κ. Γεωργιάδη να επανέρχεται στο θέμα, λέγοντας πως το θέμα «νομικά είναι λήξαν», αλλά υπογράμμισε πως «ας αναλογιστείτε όλοι αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα εδώ κατά κανόνα με ψέματα πόσο θα το τολμούσαν στα αλήθεια, εάν δεν είχαν την ψευδαίσθηση ασφαλείας που δίνει το πληκτρολόγιο…»

ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΜΗΝΥΣΗ
ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΤΣΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ