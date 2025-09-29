Αδ. Γεωργιάδης: «Λήξαν το θέμα» σχετικά με τη μήνυση σε χρήστη του X για ψευδή δήλωση σχετικά με τον Π. Ρούτσι

«Λήξαν νομικά» χαρακτήρισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, το θέμα με μια ανάρτηση ενός χρήστη στο X για μια ψευδή δήλωση σχετικά με τον Πάνο Ρούτσι.

Τι προηγήθηκε

Αρχικά, ο υπουργός απείλησε με μήνυση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι έκανε τη δήλωση «Κύριε Ρούτσι, υπάρχουν παιδιά στην Αφρική που δεν έχουν να φάνε», χαρακτηρίζοντάς την ψευδή. Τόνισε δε πως ουδέποτε προέβη σε παρόμοια τοποθέτηση και διευκρινίζει ότι, από σεβασμό στον πόνο των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, δεν σχολιάζει δημόσια τις ενέργειες ή δηλώσεις τους.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί αυτή η ψεύτικη δήθεν δική μου δήλωση για τον απεργό πείνας κ. Ρούτσι: https://t.co/ozSPiiPPjT Δεν έχω ποτέ κάνει τέτοια δήλωση καθώς παγίως δεν σχολιάζω ποτέ κινήσεις ή δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, από σεβασμό στον… pic.twitter.com/UnRD1vPeXX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 28, 2025

Ο χρήστης με νεότερη ανάρτηση έκανε λόγο για «παρανόηση» με τον κ. Γεωργιάδη να επανέρχεται στο θέμα, λέγοντας πως το θέμα «νομικά είναι λήξαν», αλλά υπογράμμισε πως «ας αναλογιστείτε όλοι αυτοί που μας βρίζουν όλη μέρα εδώ κατά κανόνα με ψέματα πόσο θα το τολμούσαν στα αλήθεια, εάν δεν είχαν την ψευδαίσθηση ασφαλείας που δίνει το πληκτρολόγιο…»