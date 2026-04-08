Αδ. Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Το κόμμα των πρασινοφρουρών και των κλαδικών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια

Σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τη συζήτηση για τα ρουσφέτια στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μετά την εισαγγελική παρέμβαση που ζήτησε η αξιωματική αντιπολίτευση, καλώντας τον υπουργό να καταθέσει στοιχεία για τυχόν παράνομες ενέργειες.

Ο ίδιος απάντησε με σκληρή ανάρτηση, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για υποκρισία και υπογραμμίζοντας πως δεν έχει εμπλακεί σε παράνομα ρουσφέτια ούτε έχει ζημιώσει δημόσιο ή ευρωπαϊκό χρήμα. Τονίζει ότι ανταποκρίνεται σε αιτήματα πολιτών και συναδέλφων, αλλά μόνο εντός του νόμου και επισημαίνει ότι οι ελεγχόμενοι βουλευτές δεν έκαναν κάτι πέρα από τη συνήθη πρακτική. Τέλος, καλεί τον Ανδρουλάκη να ζητήσει συγγνώμη εφόσον δικαιωθούν.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Πάντα πίστευα ότι ο @androulakisnick είναι παντελώς ανεπαρκής για το αξίωμά του. Δείτε τώρα ένα παράδειγμα. Βάζει το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί εμένα και τη ΝΔ για ρουσφέτια….το κόμμα των Κλαδικών, τον Πρασινοφρουρών κλπ κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια. Πρέπει να θεωρεί εντελώς ανόητους τους Έλληνες πολίτες για να νομίζει ότι θα πίστευε κανείς στα σοβαρά ότι τώρα έμαθαν στο ΠΑΣΟΚ ότι στην Ελλάδα γίνονταν ρουσφέτια….

Επί της ουσίας, δεν έχω κανένα κανένα παράνομο ρουσφέτι στην ζωή μου, δεν έχω βλάψει ποτέ ούτε κρατικά, ούτε ευρωπαϊκά χρήματα. Ταξιδεύω πάντα σε οικονομική θέση για να μην χρεώνω τον Έλληνα φορολογούμενο ούτε 1€ παραπάνω, διότι τον κόπο του τον σέβομαι. Ναι έχω ανταποκριθεί και ανταποκρίνομαι και θα ανταποκρίνομαι σε αιτήματα από συναδέλφους όλων των κομμάτων και αλλά και απλών πολιτών.

Πάντα αν κάπου, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, μπορώ να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου το πράττω. Ο βασικός μου ισχυρισμός είναι ότι οι ελεγχόμενοι συνάδελφοι μου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκαναν, από όσα διάβασα στις δικογραφίες, τίποτε περισσότερο από όσα κάνουμε όλοι οι βουλευτές κάθε μέρα. Αυτή είναι η γνώμη μου και την λέω με θάρρος και δημόσια και δεν κρύβομαι. Ελπίζω δε ότι όταν λήξει αυτή η περιπέτεια για τον καθένα από αυτούς και αθωωθούν, να τους ζητήσει συγγνώμη ο κ. Ανδρουλάκης για την βλάβη που υφίστανται στην Τιμή και στην Υπόληψη τους και από την λαϊκιστική στάση του ΠΑΣΟΚ που υποκρίνεται ότι αυτά που λέω δεν είναι η αλήθεια. Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!»