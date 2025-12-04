Άδ. Γεωργιάδης κατά Χαρίτση, Φάμελλου, Αχτσιόγλου: Ο Τσίπρας τους έβαλε τιμωρία και αυτοί χαμογέλαγαν κιόλας

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», η οποία πραγματοποιήθηκε χθες. Ο υπουργός σχολίασε ότι πολλοί παλιοί συνοδοιπόροι του πρώην πρωθυπουργού έδωσαν το «παρών» στην παρουσίαση, ωστόσο στριμωχτήκαν στις πίσω θέσεις σαν να ήταν τιμωρία.

«Ο μέγας ηγέτης Σαντάμ Τσίπρας, πήγε μέσα στο Παλλάς και είπε: ''Εγώ είμαι παιδιά, όλοι οι άλλοι είστε μηδέν, όποιος γουστάρει, αλλιώς σας εξαφανίζω. Και όλοι οι άλλοι τιμωρία και άμα θέλω θα σκεφτώ εάν θα σας βάλω στο ψηφοδέλτιο''. Και πήγαν οι άλλοι και χαμογέλαγαν κιόλας. Θα σας καταπλήξω. Πιστεύω ότι ο μόνος που θα κατέβει στις εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσπαθήσει να διασώσει την τιμή του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης, όπως κάτι Γιαπωνέζοι που είχαν μείνει σε κάτι νησιά του Ωκεανού, είχε τελειώσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και νομίζανε ότι πολεμάνε τους Αμερικάνους. Αυτό θα είναι ο Πολάκης. Μπράβο του όμως, αυτός θα χάσει με αξιοπρέπεια. Για να είμαι δίκαιος έλειπε και ο Τσακαλώτος, ο οποίος είχε πάντα μια αξιοπρέπεια, δεν είναι σαν τους άλλους».

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, μέσω ανάρτησής του στο X σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις παρουσίες αλλά και τις απουσίες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αναφέροντας ότι ο μόνος που έλειπε ήταν ο Παύλος Πολάκης, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να σχολιάζει χαρακτηριστικά «τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο;».

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Βλέποντας σήμερα τα πλάνα από την χθεσινή παρουσίαση στο «Παλλάς» του βιβλίου «Ιθάκη» του @atsipras

με το ποιοι πήγαν και ποιοι όχι, κατέληξα στο εξής συμπέρασμα. Ακόμη και η κα Κατερίνα Παπακώστα από τους πρώην ΑΝΕΛ ήταν εκεί. Ο μόνος που έλειπε τελικά ήταν ο @pavpol2222, αναρωτιέμαι χρειαζόταν τόση φασαρία απλά για να απαλλαγούν από τον Παύλο;…κατά τα λοιπά ο Σύριζα του 2023 που έλαβε 17,7% ήταν και ουδείς άλλος!«.