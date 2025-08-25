Αδ. Γεωργιάδης κατά Α. Εξαδάκτυλου: Η εμπάθεια έχει και όρια, το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ

Εντελώς λανθασμένους χαρακτηρίζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μέσω ανάρτησής του στο X, τους αριθμούς που παρουσίασε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για την ελκυστικότητα του ΕΣΥ.

«Ο αριθμός των αποχωρήσεων που δίνει ο ΠΙΣ δεν επιβεβαιώνεται από τις υπηρεσίες του υπουργείου», τονίζει ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι από τον Μάιο του 2024 έως και τον Ιούνιο του 2025 παρουσιάζει αριθμητική αύξηση.

«Η εμπάθεια πρέπει να έχει και κάποια όρια. Το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη του κατάσταση από ποτέ και ως προς τον αριθμό του προσωπικού του», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Περί πραγματικού αριθμού ιατρών που υπηρετούν στο ΕΣΥ και απάντηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

Όπως ίσως γνωρίζετε με τον κ. Πρόεδρο του ΠΙΣ έχω μία κακή προσωπική σχέση, δεν θα αναλύσω τους λόγους διότι δεν έχουν σημασία. Αυτό που έχει όμως σημασία είναι ως προς τα πραγματικά στοιχεία να μιλούμε με ακρίβεια διότι αλλιώς πώς θα συνεννοηθούμε;



Σήμερα ο ΠΙΣ έβγαλε μία ανακοίνωση για να υποστηρίξει την συνολική του κριτική και αντίθεση ως προς τις μεταρρυθμίσεις μας (ιδιωτικό έργο ιατρών ΕΣΥ, ιδιώτες ιατροί στο ΕΣΥ, κίνητρα για τις άγονες περιοχές κλπ).

Η ανακοίνωση εδράζει το επιχείρημα της στην διαπίστωση του ΠΙΣ, ότι αυξάνονται συν τω χρόνω οι αποχωρήσεις από το ΕΣΥ ενώ μειώνονται οι προσλήψεις και άρα το ιατρικό προσωπικό που εργάζεται στο ΕΣΥ βαίνει διαρκώς μειούμενο.

Τα επιχειρήματα για να έχουν αξία πρέπει να είναι αληθινά όμως. Ζήτησα από την υπηρεσία να επιβεβαιώσουν αυτούς τους αριθμούς και….απεδείχθησαν εντελώς λανθασμένοι.



Εδώ η απάντηση της υπηρεσίας:

«1) δεν επιβεβαιώνεται ο αριθμός των αποχωρήσεων που δίνει ο ΠΙΣ. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας μας, έως 20.8.2025 οι αποχωρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται συνταξιοδοτήσεις κ παραιτήσεις είτε για προσωπικούς λόγους, είτε για διορισμό σε άλλη θέση στο ΕΣΥ ή στο Πανεπιστήμιο, έως 20.8.2025 ανέρχονται σε 312, ενώ 132 εξ αυτών είναι οι παραιτήσεις για διορισμό σε άλλη θέση στο ΕΣΥ κ στο πανεπιστήμιο.

2) Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με τον αριθμό των προσλήψεων που δίνει ο ΠΙΣ. Σχετικά επισημαίνεται ότι οι προσλήψεις ιατρών κλάδου ΕΣΥ που έγιναν εντός του έτους 2025 ανατρέχουν κατά πλειοψηφία στις προκηρύξεις των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου κ Δεκεμβρίου 2024 κ παρουσιάζουν την εξής εικόνα: από ένα σύνολο 790 προκηρυχθεισων θέσεων για τα νοσοκομεία κ τις δομές ΠΦΥ, προέκυψαν, σύμφωνα με τα από 1.8.2025 στοιχεία της υπηρεσίας, 320 ολοκληρωμένοι διορισμοί (267) κ διορισμοί σε εξέλιξη (53), ενώ για 80 θέσεις εξελίσσεται η διαδικασία κρίσης κ επιλογής στα συμβούλια.

3) Τέλος, το σύνολο των υπηρετούντων ιατρών, μονίμων κ επικουρικών, τον Μάιο 2024 ήταν 21748, ενώ τον Ιούνιο 2025 21861, παρουσιάζει δηλαδή αριθμητική αύξηση ύψους 383 Ιατρών, έναντι 71, αν συνυπολογιστούν οι συνταξιοδοτήσεις κ παραιτήσεις».

Δηλαδή αγαπητέ κύριε Εξαδάκτυλε και λοιπό ΔΣ του ΠΙΣ, εάν το επιχείρημά σας για να αποδείξετε την βασιμότητα της κριτικής σας ήταν ότι «μειώνονται οι ιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ», τότε αφού ο αριθμός τους τελικά είναι +312 τότε αντιστρόφως η αύξησή τους τι σημαίνει για τα επιχειρήματα σας;…

Είπαμε η εμπάθεια πρέπει να έχει και κάποια όρια. Λοιπόν, το ΕΣΥ είναι στην καλύτερη του κατάσταση από ποτέ και ως προς τον αριθμό του προσωπικού του. Προβλήματα είχαμε, έχουμε και θα έχουμε αλλά γενικά σε όλα τα επίπεδα πάμε πολύ καλύτερα».