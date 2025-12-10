Υπόθεση Novartis

«Η τοποθέτηση τους στην Ελλάδα ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ήταν παράνομη», κατέθεσε στη δευτεροβάθμια δίκη των «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση», ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μηνυτής των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων που δικάζονται για όσα είχαν καταθέσει περί χρηματισμού πολιτικών από τη Novartis.

«Έρχομαι στο δικαστήριο να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου», ανέφερε ο υπουργός.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, ήταν μάρτυρες στην έρευνα των αμερικανικών αρχών για τις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας δεν έπρεπε να λάβουν στην Ελλάδα καθεστώς προστασίας.

Όπως σημείωσε ο υπουργός Υγείας, «ένας από τους λόγους που επέλεξα να έρθω να καταθέσω στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι πως στο μεσοδιάστημα από την πρωτόδικη απόφαση προέκυψε πως οι δύο κατηγορούμενοι, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, υπήρξαν και μάρτυρες στην έρευνα της Αμερικής. Η τοποθέτησή τους στην Ελλάδα ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ήταν παράνομη διαδικασία, γιατί νομοθετικά είχαμε αποκλείσει τη δυνατότητα αυτή εφόσον υπήρχε οικονομικό όφελος. Μέχρι και την πρωτόδικη απόφαση το αρνούνταν. Πλέον, μετά το πόρισμα Βουρλιώτη, δεν υπάρχει αμφιβολία».

Ο υπουργός δήλωσε πως οι δύο κατηγορούμενοι είχαν δόλο σε όσα ισχυρίστηκαν και τόνισε ότι κανένας από τους δύο δεν ανέφερε τίποτε για τον ίδιο, στην Αμερική: «Στις καταθέσεις τους στην Αμερική δεν αναφέρουν απολύτως τίποτα για μένα. Δεν είναι οξύμωρο να "ξέχασαν" ότι πήρα δήθεν 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Φρουζή στην Αμερική και να το "θυμήθηκαν" εδώ; Ο δόλος τους έγκειται ότι στην Αμερική μίλησαν για γιατρούς ενώ εδώ για πολιτικούς».

Κατά τον μάρτυρα, η τότε επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς, Ελένη Τουλουπάκη, «παρανόμως» τους έδωσε καθεστώς προστασίας.

«Ένας εισαγγελέας δεν κατάλαβε το βλακώδες, αυτή είναι η οργή μου για την κ. Τουλουπάκη. Το μέγεθος της χαζομάρας της κ. Τουλουπάκη είναι ότι επί των ημερών μου μέσα σε μία ημέρα μείωσα την τιμή 6,5 χιλιάδων φαρμάκων και ο Φρουζής ως εκπρόσωπος των φαρμακευτικών εταιρειών έβγαλε ανακοίνωση και ζητούσε την αποπομπή μου. Εύνοια επί των ημερών μου δεν υπήρξε καμία, αντιθέτως υπήρξε ζημία», είπε εμφανώς εκνευρισμένος και επεσήμανε: «Δεν απεδείχθη τίποτα εναντίον μου. Λυπάμαι που αυτή η λεπτομέρεια δεν έγινε γνωστή στο πρωτόδικο και τώρα δεν μπορεί να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή».

Αναφερόμενος στη θητεία του στο υπουργείο Υγείας το 2013-2014, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως η Novartis εμφάνισε ζημιές χαρακτηρίζοντας «γελοίο» να λέγεται πως τον χρημάτισε η φαρμακοβιομηχανία.

«Η Novartis δεν είχε ούτε μία χρονιά ζημίες. Μόνο το 2014 παρουσίασε. Πόσο γελοίο είναι να λένε ότι έχω λαδωθεί; Η συκοφαντία πήγε σε άλλα επίπεδα και το μόνο που με θλίβει είναι που δεν μπορείτε να επιβάλλετε υψηλότερες ποινές», κατέθεσε, υπογραμμίζοντας πως στην επίμαχη θητεία πέτυχε «τη χαμηλότερη φαρμακευτική δαπάνη όλων των εποχών».

Στρεφόμενος προς τον κατηγορούμενο Δεστεμπασίδη, ο υπουργός τού είπε: «Δεν γελάτε με τον εαυτό σας; Λέγατε ότι είχα εταιρεία (εννοεί το βιβλιοπωλείο) για να κάνω ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ την είχα εδώ και 20 χρόνια από τους γονείς μου; Έχασα από την πολιτική, δεν κέρδισα». Απευθυνόμενος προς την έδρα αναρωτήθηκε: «Δεν ντράπηκε να το πει;».

Όσο για τη δεύτερη κατηγορούμενη, που δεν είναι παρούσα και εκπροσωπείται στο δικαστήριο, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Πήρε 23-24 εκατομμύρια η κ. Μαραγγέλη και εδώ ο συνήγορός της λέει ότι με το ζόρι βιοπορίζεται; Το ψέμα έχει πάει σε άλλο level...».

Απαντώντας στον εισαγγελέα για τον δολο που αποδίδει στους δύο κατηγορούμενους ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Θα σας πω την προσωπική μου εκτίμηση. Την πρώτη ημέρα που βγήκε η υπόθεση, ο Παύλος Πολάκης είπε "τους πιάσανε με τη γίδα στην πλάτη και κελαηδήσανε". Εκτιμώ ότι έγινε κάποια συμφωνία με την τότε κυβέρνηση, γιατί τους έπιασαν να κλέβουν. Δεν λέω ότι ήθελαν να βλάψουν εμένα, αλλά έπαιξαν τον ρόλο τους σε μία σκευωρία».

Η υπεράσπιση ρώτησε τον υπουργό από που γνωρίζει το περιεχόμενο των καταθέσεων στην Αμερική και ο μάρτυρας απάντησε πως υπέβαλλε αίτημα στο FBI «ότι δεν υπάρχει τίποτα σε σχέση με πολιτικά πρόσωπα».

Υπεράσπιση: Είναι άλλο να μην υπάρχει αναφορά και άλλο να μην υπάρχει έρευνα. Αντίγραφα έχετε;

Άδ. Γεωργιάδης: Όχι.

Κατά την υπεράσπιση, το δικαστήριο θα μπορούσε να καλέσει την Αμερικανίδα πρέσβη για να ερωτηθεί σχετικά με την έρευνα στις ΗΠΑ.

«Υπάρχουν τα έγγραφα στα αναγνωστέα», αντέτεινε η υποστήριξη της κατηγορίας.