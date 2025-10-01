Τραγωδία Τεμπών

Σφοδρή επίθεση εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει με κάθε τρόπο να καθυστερήσει την έναρξη της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη, εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στο Action24, ανέφερε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «έχει οργανώσει την ιστορία με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι», σημειώνοντας πως «πήρε έναν πατέρα που πονάει για το παιδί του και τον παρασύρει με κακές νομικές συμβουλές». Όπως είπε, στόχος της είναι να μη ξεκινήσει η δίκη, ενώ δήλωσε ότι θλίβεται βλέποντας τον κ. Ρούτσι να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου κατέθετε μηνύσεις κατά του εφέτη ανακριτή ώστε να καθυστερήσει η ολοκλήρωση της ανάκρισης. Αφού αυτές απορρίφθηκαν, όταν ο ανακριτής έκλεισε τον φάκελο, ξεκίνησε - κατά τον ίδιο - μια εκστρατεία με καταγγελίες περί ξυλολίου, που χαρακτήρισε ψευδείς, και στη συνέχεια η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι.

Ο υπουργός τόνισε ότι αν γίνουν δεκτά αιτήματα για νέες τοξικολογικές εξετάσεις, η δίκη θα μετατεθεί έως και 2,5 χρόνια, κάτι που, όπως είπε, αποτελεί επιδίωξη της κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε και τον Άρειο Πάγο, ο οποίος – όπως ανέφερε – έχει ξεκαθαρίσει ότι τα αιτήματα μπορούν να εξεταστούν παράλληλα με την εκδίκαση, ώστε να μη χαθεί χρόνος και να μην υπάρξουν παραγραφές. Κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου ότι εργαλειοποιεί την υπόθεση των Τεμπών για πολιτικά οφέλη, προσδοκώντας εκλογικό κέρδος αν η δίκη καθυστερήσει.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη στάση της κ. Καρυστιανού, μητέρας θύματος, τόνισε ότι οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους έχουν δικαίωμα να εκφράζονται όπως επιθυμούν και δήλωσε ότι σέβεται τον πόνο τους.

Υπογράμμισε ότι εφόσον η ίδια αποφασίσει να κατέβει στην πολιτική, τότε θα υπάρξει χώρος για αντιπαράθεση, αλλά μέχρι τότε δεν προτίθεται να εμπλακεί σε σύγκρουση.

Κλείνοντας, τόνισε ότι οι κατηγορούμενοι υπουργοί θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη και απέρριψε τους ισχυρισμούς της κ. Κωνσταντοπούλου ότι η δίκη θα είναι «στημένη», λέγοντας ότι το δικαστήριο αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό χώρο επίλυσης διαφορών.