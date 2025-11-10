Αδ. Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου έβαλε όποιον ήξερε για να εμποδίσει την Καρυστιανού να ανακοινώσει κόμμα

«Έχουμε μια πραγματική σύγκρουση Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού με πολύ έξυπνα χτυπήματα από πλευράς Κωνσταντοπούλου», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «έβαλε τρομερές τρικλοποδιές στην Καρυστιανού με αριστοτεχνικό τρόπο».

Στις δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1» εκτίμησε ότι η κ. Καρυστιανού δεν θα κατέβει στην πολιτική σκηνή, ενώ αναφορικά με τον κ. Τσίπρα είπε ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος και ότι όλοι οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά θα αλλάξουν.

Τόνισε δε ότι «μόλις κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας θα αποκτήσει θανάσιμο εχθρό την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν η Κωνσταντοπούλου φέρθηκε με τόση μαεστρία στην Καρυστιανού στον Τσίπρα θα φερθεί με βαναυσότητα».

Σχετικά με την κ. Καρυστιανού και την κ. Κωνσταντοπούλου, δήλωσε: «Είχα αναφέρει σε μια παλιότερη εκπομπή σε εσάς ότι η κα Καρυστιανού αν κάνει ποτέ κόμμα τότε θα την αντιμετωπίσω ως πολιτικό αντίπαλο μέχρι τότε για μένα είναι μια από τις μητέρες που έχουν θύματα στα Τέμπη, και μου είχε απαντήσει ακριβώς για αυτά που είπα στη δικιά σας εκπομπή και μου είχε ζητήσει να την αντιμετωπίζω ως πολιτική μου αντίπαλο και εγώ είχα αρνηθεί και είπα ότι δεν θα το κάνω παρά μόνο αν κατέβει στον πολιτικό στίβο. Τι απεδείχθη τις τελευταίες μέρες ότι η κα Καρυστιανού το σκέφτηκε να κάνει κόμμα, βρέθηκε με τον κ. Καραχάλιο μέσω του κ. Νικολόπουλου και της κα Γρατσία τελικά για διάφορους λόγους δεν ανακοίνωσε αυτό το κόμμα και ως προσπάθεια για να την εμποδίσει να ανακοινώσει το κόμμα έβαλε η κα Κωνσταντοπούλου όποιον ήξερε να σταθεί εναντίον της. Άρα εδώ έχουμε μια πραγματική σύγκρουση Κωνσταντοπούλου - Καρυστιανού με πολύ έξυπνα χτυπήματα από πλευράς Κωνσταντοπούλου γιατί την Κωνσταντοπούλου για πολλά μπορεί να την κατηγορήσει κανείς για χαζή δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανένας. Είναι αρκετά έξυπνη και ικανή στην πολιτική για αυτό έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει και στην πραγματικότητα έβαλε τρομερές τρικλοποδιές στην Καρυστιανού με αριστοτεχνικό τρόπο». Ενώ πρόσθεσε: «Η κα Καρυστιανού δεν θα κατέβει στην πολιτική σκηνή απ’ ότι φαίνεται».

«Δεν σχολιάζω τον κ. Σαμαρά»

Κληθείς να σχολιάσει τη συνέντευξη Σαμαρά είπε: «Δεν σχολιάζω τον κ. Σαμαρά» και ερωτηθείς για το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά, απάντησε: «Καθένας πολίτης μπορεί να κάνει κόμμα. Η δημοκρατία είναι συμμετοχικό πολίτευμα και στο τέλος όλους μας κρίνει το μεγάλο αφεντικό που είναι ο ελληνικός λαός. Επιπλέον, ερωτηθείς αν πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της ΝΔ με τους κυρίους Σαμαρά και Καραμανλή, δήλωσε: «Το ταγκό χρειάζεται δύο. Προσέγγιση με το ζόρι δεν υπάρχει. Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη του τόπου υπερβαίνει πρόσωπα και υπερβαίνει ρόλους, είναι η παράταξη που κρατάει σταθερά το τιμόνι της χώρα στον δυτικό προσανατολισμό εδώ και 60 χρόνια τα υπόλοιπα είναι τελείως δευτερεύοντα».

Ενώ, ερωτηθείς αν πιστεύει ότι είναι η σημερινή ΝΔ ένα γαλάζιο σημιτικό ΠΑΣΟΚ, ανέφερε: «Αν σχολιάσω αυτό θα είναι σαν να σχολιάζω τον κ. Σαμαρά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι ο κ. Σαμαράς και σωστά, φεύγοντας από πρωθυπουργός της Ελλάδας πρόλαβε και διόρισε τον κ. Στουρνάρα διοικητή της τραπέζης της Ελλάδας το οποίο είχε προηγουμένως διορίσει υπουργό των οικονομικών του, παραμένει διοικητή Τραπέζης Ελλάδος μέχρι σήμερα, κράτησε την Ελλάδα από τη θέση αυτή στο ευρώ την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Στουρνάρας υπήρξε κατά το παρελθόν της ζωής του βασικό στέλεχός των κυβερνήσεων του Κ. Σημίτη. Ο κ. Σαμαράς είναι ένα από τα πιο σεβαστά πρόσωπα που έχω στην προσωπική μου ζωή, δεν σχολιάζω ποτέ όσα λέει. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία από μένα στην πολιτική μπορεί να πει ότι εκείνος νομίζει και όλους μας μας κρίνει στο τέλος ο ελληνικός λαός».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αρκούντως δεξιά»

Στη συνέχεια, ερωτηθείς ας εκτιμά ότι η ΝΔ έχει «στρίψει» πολύ προς το Κέντρο, δήλωσε: «Εγώ ως Δεξιός θα σας πω ότι η κυβέρνηση του Κυρ. Μητσοτάκη κατά τα δικά μου γούστα είναι αρκούντως Δεξιά. Στο μεταναστευτικό έχουμε την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική σε όλη την ΕΕ… Είναι αρκούντος Δεξιά διότι κατάφερε να ενισχύσει την εθνική άμυνα της χώρας, να ανεβάσει τη γεωπολιτική της αξία, να ενισχύσει τις Ένοπλες Δυνάμεις, να ενισχύσει τον άξονα Ελλάδα -Ισραήλ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ Δεξιά στα δικά μου γούστα. Ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν είναι το πρώτο μου γούστο, δεν είναι αυτό που θα επέλεγα εγώ ως πρώτο όμως πάρα πολλές δεξιές κυβερνήσεις στην ΕΕ και στη Δύση τον έχουν νομοθετήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ως προς την πολιτική της γραμμή ναι, είναι αρκετά Δεξιά, προφανώς δεν είναι εντελώς Δεξιά έχει και πολλές κεντρώες πινελιές αλλά στα μείζονα που είναι η εθνική άμυνα, που είναι τα κλειστά σύνορα, που είναι η εξωτερική πολιτική είναι απολύτως Δεξιά». Και σημείωσε: «Η δική μου πολιτική ανάλυση όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά για τη Δύση είναι ότι ο άξονας Δεξιάς -Αριστεράς έχει μετακινηθεί. Σήμερα όλα τα κόμματα ακόμα και τα πιο αριστερά είναι δεξιότερα απ’ ότι ήταν πριν από 20 χρόνια. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεξιότερος του ΣΥΡΙΖΑ του πριν το ’15. Το μόνο κόμμα που έχει πάει αριστερότερα είναι το ΠΑΣΟΚ».

Έπειτα, ερωτηθείς αν θα ήταν πρόβλημα για τη ΝΔ η ύπαρξη ενός ακόμα δεξιού κόμματος Σαμαρά, είπε: «Αν με ρωτάτε αν θα επιθυμούσα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, όχι δεν θα το επιθυμούσα, θα προτιμούσα να μην το κάνει. Αν με ρωτάτε εάν το κάνει αν γίνουν και άλλα κόμματα αν η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές σας απαντώ ότι ναι η ΝΔ θα κερδίσει τις εκλογές».

Ερωτηθείς αν επιθυμεί να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία της ΝΔ, δήλωσε: «Το ερώτημα δεν έχει σημασία σήμερα διότι το να σας προβλέψω ποιες θα είναι οι επιθυμίες μου και οι δυνατότητές μου μετά από τα αρκετά χρόνια μπροστά που έχει ο Μητσοτάκης δεν το ξέρω. Τώρα δεν το σκέφτομαι καθόλου γιατί τώρα είμαι επικεντρωμένος σε ένα μείζονα στόχο, ο στόχος είναι η τρίτη θητεία του Κυρ. Μητσοτάκη και μάλιστα με αυτοδυναμία, αυτό με ενδιαφέρει γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι καλό για την Ελλάδα».

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα γίνει συνάντηση Μητσοτάκη -Τραμπ, δήλωσε: «Δεν το ξέρω προφανώς θα γίνει και αυτό αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι αν θα συναντηθεί ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ, το πιο σημαντικό είναι να μπορούμε να ενισχύουμε τους δεσμούς μας με τις ΗΠΑ. Και τους ενισχύουμε».

Και στην σημείωση του δημοσιογράφου: «Έχουμε και από την ελληνική πλευρά κινήσεις ενδιαφέροντος και εννοώ τον κ. Εξάρχου, οι δουλειές οι οποίες γίνονται με τους Αμερικάνους κλπ», συμπλήρωσε: «Είναι μεγάλη επιτυχία για τον ΑΚΤΩΡΑ αυτό που έγινε, μεγάλη επιτυχία για τον κ. Εξάρχου προσωπικά, για τον ΑΚΤΩΡΑ ότι βρέθηκε με τη ΔΕΠΑ να γίνουν υποδοχείς του αμερικανικό LNG αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα για την Ελλάδα. Το να γίνει η Ελλάδα η πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην ΕΕ σημαίνει μεγάλη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Η γεωπολιτική αναβάθμιση θα φέρει περισσότερη εθνική ασφάλεια, θα φέρει περισσότερες επενδύσεις, περισσότερη ανάπτυξη της οικονομίας μας είναι πολλαπλά τα οφέλη. Θα φέρει μεγαλύτερο σεβασμό από τους συμμάχους μας γιατί οι υπόλοιποι σύμμαχοι όταν βλέπουν να σε επιλέγει η Αμερική σε υπολογίζουν περισσότερο. Δηλαδή το να συζητάμε σοβαρά αν η Ελλάδα σήμερα είναι απομονωμένη είναι λίγο εκτός πραγματικότητας». Ερωτηθείς γιατί παραμένει σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο κ. Βάρρας, είπε: «Μου είναι παντελώς άγνωστος ο κ. Βάρρας, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Με ρωτάτε για κάποιον κύριο που δεν τον ξέρω, μου είναι άγνωστος».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη ένα αδειανό πουκάμισο»

Αναφορικά με το επικείμενο κόμμα Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Ο κ. Τσίπρας θα το κάνει, δεν νομίζω ότι παραιτήθηκε από τη Βουλή για να μην κάνει κόμμα. Στο χώρο της Κεντροαριστεράς αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε απ’ όλα δεν είναι οι προθέσεις του κ.Τσίπρα, ο κ. Τσίπρας είχε φιλοδοξίες δεν τις έκρυψε ποτέ άλλωστε δεν αποχώρησε και ποτέ στα αλήθεια. Αυτό που περισσότερο με εντυπωσίασε είναι η ευκολία με την οποία οι ίδιοι οι Συριζαίοι εγκατέλειψαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη ένα αδειανό πουκάμισο. Εξαφανίζεται με δήλωση του προέδρου του ότι «πάμε όλοι μαζί στον Τσίπρα» και δεν βρέθηκε ένας να δώσει μια μάχη για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Τέλος, ερωτηθείς ποιο κόμμα πιστεύει ότι θα έχει αντίπαλο η ΝΔ στις επόμενες εκλογές το κόμμα Τσίπρα ή το ΠΑΣΟΚ, δήλωσε: «Εάν ο κ. Τσίπρας προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος όλοι οι συσχετισμοί στην Κεντροαριστερά θα αλλάξουν. Ο κ. Τσίπρας θα πάρει ένα ποσοστό γύρω στο 10%, θα κόψει και από το ΠΑΣΟΚ και από την κα Κωνσταντοπούλου. Πείτε ότι πάει το ΠΑΣΟΚ από το 13 στο 10% θα ξεκινήσουν στον ΠΑΣΟΚ ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος να χτυπάνε τον Ανδρουλάκη. Θα ξαναμπεί το ΠΑΣΟΚ σε μια φάση πολύ μεγάλης εσωστρέφειας όπου θα ακούμε δηλώσεις ο ένας εναντίον του άλλου, αυτό θα φέρει περαιτέρω φθορά. Νομίζω ότι θα έχουμε έναν περαιτέρω κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς. Πρώτα απ’ όλα μόλις κάνει το κόμμα ο κ. Τσίπρας θα αποκτήσει θανάσιμο εχθρό την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν η Κωνσταντοπούλου φέρθηκε με τόση μαεστρία στην Καρυστιανού στον Τσίπρα θα φερθεί με βαναυσότητα. Τον Τσίπρα τον μισεί. Αυτά που θα λέει το στόμα της για τον Τσίπρα δεν θα τα έχει φανταστεί άνθρωπος».