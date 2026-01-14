Αδ. Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού δεν παραιτήθηκε, την παραίτησαν (vid)

Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών συνεδρίασε το βράδυ της Τρίτης και ζήτησε από την Μαρία Καρυστιανού την παραίτησή της, δηλαδή την έδιωξαν, ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας τα όσα ισχυρίστηκε η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου σε ανάρτησή της στο facebook το βράδυ της Τρίτης.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο Action24 ο υπουργός Υγείας ανέφερε με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις ότι «η Μαρία Καρυστιανού δεν παραιτήθηκε» και εξήγησε ότι το διοικητικό συμβούλιο, σε σύνοδο με 6 από τους 7 παρόντες, ψήφισε υπέρ της παραίτησής της. Την έδιωξαν» και συμπλήρωσε με έμφαση ότι «η κυρία Καρυστιανού κατακρίνει πολιτικούς που είναι θεσιθήρες, αλλά η ίδια δεν υπέβαλε παραίτηση».

Επανερχόμενος σε ανάρτησή του στο Χ νωρίτερα σήμερα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι «χθες η κυρία Καρυστιανού ισχυρίστηκε πως υπήρχαν προβλήματα στα οικονομικά, τα οποία συγκάλυπτε για να μην εκθέσει τα μέλη του ΔΣ που είναι υπεύθυνα. Αν υπάρχουν προβλήματα στα οικονομικά, δεν διενεργεί έλεγχο η ΑΑΔΕ; Μία μητέρα που εμφανίστηκε στο δημόσιο με το φωτοστέφανο της μητέρας θύματος των Τεμπών είχε πει αυτή την ιστορία για τα λεφτά και τώρα λέει άλλη. Αυτή είναι η δεύτερη ιστορία της, διότι όταν ξεκίνησε ισχυρίστηκε ότι κάποιοι της πρόσφεραν χρήματα για να μην ασχοληθεί με την πολιτική, κι εγώ της έχω ζητήσει να αναφέρει ονοματεπώνυμα».

Ο κ. Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την κόντρα της Μαρίας Καρυστιανού με τον Νίκο Καραχάλιο για τη δημιουργία κόμματος, σημειώνοντας ότι η πρώτη «ψεύδεται για τον Καραχάλιο».

Αδ. Γεωργιάδης σε Καρυστιανού: Πείτε μας επιτέλους ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε

Νωρίτερα, με αφορμή την ανακοίνωση παραίτησης της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στάθηκε σε ένα συγκεκριμένο σημείο.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας σχολιάζοντας τη φράση της κ. Καρυστιανού «όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου», ζητά από την κ. Καρυστιανού να εξηγήσει «ποιους δεν θέλει να εκθέσει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Από όλη αυτή την μακροσκελή ανακοίνωση της @mkaristianou ας κρατήσουμε αυτή τη φράση της: «Παρά ταύτα, τα ίδια Μέλη του Δ.Σ. που αποφάσισαν άκυρα για την «παραίτησή» μου, δεν συναίνεσαν σε όλα τα παραπάνω, με αποτέλεσμα όλη η λάσπη για τη μη δημοσίευση των οικονομικών του Συλλόγου να συνεχίζει να πέφτει πάνω μου και από τη δική μου πλευρά να συνεχίσω να σιωπώ, για να μην εκθέσω τα Μέλη του Συλλόγου»… Θυμίζω ότι κατηγόρησε την ΑΑΔΕ για τον φορολογικό έλεγχο αλλά εδώ λέει ότι δεν ήθελε να εκθέσει κάποια άλλη Μέλη του Συλλόγου….Αξιότιμη κυρία Καρυστιανού στο όνομα της διαφάνειας που ευαγγελίζεστε πείτε μας επιτέλους τί ακριβώς συμβαίνει και ποιους ακριβώς δεν θέλετε να εκθέσετε!

Πέντε μέλη του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών κατηγορούν τη Μ. Καρυστιανού για κακοδιαχείριση

Στο μεταξύ, άμεση ήταν η αντίδραση των μελών της διοίκησης του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Facebook, με την οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αναφέρουν ότι, με επιστολή που της απέστειλαν στο προσωπικό της email στις 8 Ιανουαρίου 2026, της απηύθυναν δύο σαφή αιτήματα: αφενός να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου και αφετέρου να παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις τραπεζικές κάρτες των λογαριασμών του Συλλόγου, οι οποίες ήταν στο όνομά της.

Στην ίδια επιστολή, υπενθυμίζουν ότι ο οικονομικός απολογισμός απορρίφθηκε, καθώς - όπως σημειώνουν - δεν εγκρίθηκαν δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, επειδή δεν σχετίζονταν με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Αναφερόμενοι, τέλος, στην ανάρτηση της κ. Καρυστιανού, υποστηρίζουν ότι όσα από τα λεγόμενά της δεν είναι αναληθή στηρίζονται σε εσφαλμένη βάση, διευκρινίζοντας πως της ζητήθηκε να παραιτηθεί και δεν υπήρξε απόφαση καθαίρεσής της.

Συγκεκριμένα, η επιστολή που έστειλαν τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 8 Ιανουαρίου, έχει ως εξής:

«Θεσσαλονίκη, 8-1-2026

Σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2025, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., με την απόρριψη του οικονομικού απολογισμού από την πλειοψηφία του Δ.Σ., αναδεικνύονται οι ευθύνες της Προέδρου του Συλλόγου για τους χειρισμούς της, ιδιαίτερα δε τον τελευταίο χρόνο, καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση.

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του Δ.Σ. για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της, με τις οποίες τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δε συμφωνούμε. Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα συνιστά η αποκάλυψη της συνεργασίας που έχει αναπτύξει μήνες τώρα, με άγνωστους προς εμάς "συνεργάτες" και "επιτελεία", για τη δημιουργία κινήματος ή πολιτικού κόμματος, χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του Δ.Σ., καθώς και η συμμετοχή της σε δράσεις που οργανώνουν από κοινού για το σκοπό αυτό, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συλλόγου.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Με βάση τα παραπάνω, εφόσον δεν το έχει πράξει ήδη όπως θα έπρεπε, ζητάμε την άμεση παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου και την παράδοση των τραπεζικών καρτών που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος»