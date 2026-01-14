Πέντε μέλη του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών κατηγορούν τη Μ. Καρυστιανού για κακοδιαχείριση

Άμεση ήταν η αντίδραση των μελών της διοίκησης του Συλλόγου Πληγέντων του Δυστυχήματος των Τεμπών στην ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στο Facebook, με την οποία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τα πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αναφέρουν ότι, με επιστολή που της απέστειλαν στο προσωπικό της email στις 8 Ιανουαρίου 2026, της απηύθυναν δύο σαφή αιτήματα: αφενός να παραιτηθεί από την προεδρία του Συλλόγου και αφετέρου να παραδώσει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις τραπεζικές κάρτες των λογαριασμών του Συλλόγου, οι οποίες ήταν στο όνομά της.

Στην ίδια επιστολή, υπενθυμίζουν ότι ο οικονομικός απολογισμός απορρίφθηκε, καθώς - όπως σημειώνουν - δεν εγκρίθηκαν δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, επειδή δεν σχετίζονταν με τους σκοπούς του Συλλόγου.

Αναφερόμενοι, τέλος, στην ανάρτηση της κ. Καρυστιανού, υποστηρίζουν ότι όσα από τα λεγόμενά της δεν είναι αναληθή στηρίζονται σε εσφαλμένη βάση, διευκρινίζοντας πως της ζητήθηκε να παραιτηθεί και δεν υπήρξε απόφαση καθαίρεσής της.

Συγκεκριμένα, η επιστολή που έστειλαν τα μέλη, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 8 Ιανουαρίου, έχει ως εξής:

«Θεσσαλονίκη, 8-1-2026

Σήμερα, 8 Ιανουαρίου 2025, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ., με την απόρριψη του οικονομικού απολογισμού από την πλειοψηφία του Δ.Σ., αναδεικνύονται οι ευθύνες της Προέδρου του Συλλόγου για τους χειρισμούς της, ιδιαίτερα δε τον τελευταίο χρόνο, καθώς πραγματοποιούνταν δαπάνες ερήμην του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση.

Η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του Δ.Σ. για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της, με τις οποίες τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. δε συμφωνούμε. Ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα συνιστά η αποκάλυψη της συνεργασίας που έχει αναπτύξει μήνες τώρα, με άγνωστους προς εμάς "συνεργάτες" και "επιτελεία", για τη δημιουργία κινήματος ή πολιτικού κόμματος, χωρίς καμία σχετική ενημέρωση του Δ.Σ., καθώς και η συμμετοχή της σε δράσεις που οργανώνουν από κοινού για το σκοπό αυτό, κατά τις οποίες χρησιμοποιεί την ιδιότητά της ως Προέδρου του Συλλόγου.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Με βάση τα παραπάνω, εφόσον δεν το έχει πράξει ήδη όπως θα έπρεπε, ζητάμε την άμεση παραίτησή της από τη θέση της Προέδρου και την παράδοση των τραπεζικών καρτών που είναι συνδεδεμένες με τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου.

Τα μέλη του Δ.Σ.

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος

Ελένη Βασάρα, Γραμματέας

Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας

Βασίλης Παυλίδης, Μέλος

Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος»