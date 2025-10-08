Άδ. Γεωργιάδης: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media

Για την κριτική στα social media αλλά και την προπαγάνδα των bots, η οποία καθοδηγεί την κοινή γνώμη σε μεγάλα γεγονότα, όπως την τραγωδία των Τεμπών έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου.

Ο υπουργός Υγείας έθεσε στο στόχαστρό του και τη Ρωσία, λέγοντας ότι «είναι πρώτοι σε αυτό», καθώς κάνουν πολύ επιτυχημένα την εκστρατεία των bots. Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είναι «ένα είδος πολέμου», που έγινε στην Ελλάδα τότε με τα Τέμπη. «Βρήκαμε εκατομμύρια λογαριασμούς στα social ψεύτικους. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι οι Ρώσοι αλλά κάποια για λεφτά το κάνανε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, εκείνη την περίοδο, οι Αρχές στην Ελλάδα εντόπισαν «εκατομμύρια λογαριασμούς που τη μία μέρα είχαν ένα όνομα “Λουντμίλα” και την άλλη μέρα έγιναν “Φειδίας”. Τυχαία το όνομα μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και ξαφνικά οι λογαριασμοί που έγραφαν για το άλλο θέμα, ξέρω εγώ, στο οποίο είμαι μέλος της πλανήτης, ήταν ασχολημένοι με τα Τέμπη. Ήταν προφανές ότι κάποιοι είχαν συμφέρον να υπάρξει μια Ελλάδα μια αποσταθεροποίηση. Εσύ τώρα που είσαι ευρωβουλευτής, καταλαβαίνεις ότι η πολιτική δεν είναι απλό πράγμα. Είναι συμφέροντα, γεωπολιτική, λεφτά. Άρα, λοιπόν, τέλος ανωνυμία, τέλος σε άλλα bots».

«Κάποιος ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος»

Ερωτηθείς για το εάν πίσω από αυτό που καταγγέλλει βρίσκεται η Ρωσία, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «δεν το έκανε αναγκαστικά αυτό η Ρωσία. Είπα ότι η Ρωσία έχει πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτό το χώρο. Οι ελληνικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι υπήρχε επίθεση από μποτ, εκατομμύρια στην Ελλάδα τότε. Το αν το έκανε η Ρωσία ή κάποια άλλη δύναμη δεν έχει αποδειχθεί».

Ο ίδιος εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση «θα μπορούσε να είναι η Ρωσία. Θα μπορούσε και να μην είναι. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση από μποτ. Αποδεδειγμένα, δεν συζητείται. Άλλωστε κάποιος που ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος, το έκανε».

Όπως εξήγησε, η χειραγώγηση γίνεται επί υπαρκτών προβλημάτων. «Δεν μπορείς εύκολα να χειραγωγήσεις μια κοινή γνώμη αν όλα πάνε καλά. Προφανώς, σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, στηριγμένο εκεί που κινητοποίησε τον κόσμο και το συναίσθημά του και τη στεναχώρια του και την οργή του για πολλά και δίκαια πράγματα, πάνω στο πραγματικό γεγονός που υπήρχε ήρθε η διαδικτυακή επίθεση και έβαλε φωτιά. Πάνω στο πραγματικό πρόβλημα, κάποιες δυνάμεις επένδυσαν για να πέσει η Ελλάδα στο χάος», ανέφερε.

«Τα social media έχουν φέρει στην επιφάνεια μια τοξικότητα»

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στα social media, που όπως είπε, από τη μία έχουν πολλά καλά κι από την άλλη πολλά κακά.

«Έχουν φέρει στην επιφάνεια μια τοξικότητα, μπαίνεις στο X, το λέω τώρα με την ονομασία του φίλου σου του Ίλον Μασκ, μπαίνεις στο X και το τι βρισίδια, απειλές, κατάρες πέφτουν, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, και εσύ θα έχεις δεχτεί τέτοια, και εγώ δέχομαι ασταμάτητα», είπε.

Επίσης, σημείωσε ότι είναι ανεξέλεγκτα. «Εγώ προσωπικά είμαι πολύ κατά της ανωνυμίας. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι λογαριασμοί να είναι υποχρεωτικά επώνυμοι. Θες να βρίσεις, κύριε, βρίσε, αλλά θα υποστείς και τις συνέπειες των πράξεών σου. Άμα ξεπεράσεις τα όρια, εγώ θα μπορώ να σου κάνω μήνυση. Όχι να βάλεις ανώνυμο λογαριασμό ή έχεις ένα μποτ και κάθεσαι και βρίζεις ή να πεθάνουν τα παιδιά μου ή να πάθουν καρκίνο χωρίς να παθαίνεις τίποτα», πρόσθεσε.