Αδ. Γεωργιάδης για την υποχώρηση ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»: Δεν διαπιστώθηκε καμία βλάβη

Στο περιστατικό με την υποχώρηση ασανσέρ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σε άναρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο υπουργός Υγείας, η εταιρεία συντήρησης εξέτασε τον ανελκυστήρα αμέσως μετά το περιστατικό και δε διαπίστωσε καμία βλάβη, ενώ όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας του ήταν έγκυρα και γνήσια.

Μάλιστα, η εργαζόμενη υπέβαλε την καταγγελία πολλές ώρες μετά το συμβάν, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές.

Η υπόθεση εξετάζεται από τη διοίκηση και τις αρμόδιες αρχές, με τον υπουργό να έχει ήδη δώσει εντολή για επανέλεγχο όλων των ανελκυστήρων στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό, υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης.

«Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη του, β) στην Αστυνομία που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο.

Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια.

Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από την διοίκηση και από τις αρμόδιες αρχές. Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας.

Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».

ΕΔΕ για το περιστατικό με την πτώση ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»

Ταυτόχρονα, διευκρινίσεις, σχετικά με το περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνει η διοίκηση του νοσηλευτικού ιδρύματος, η οποία για την πλήρη διερεύνηση του συμβάντος, έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ)...

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «σήμερα και ώρα περίπου 13:15, σημειώθηκε περιστατικό σε θάλαμο ανελκυστήρα, ο οποίος, σύμφωνα με δήλωση της εργαζόμενης τεχνολόγου που επέβαινε, κινήθηκε απροσδόκητα προς τα κάτω. Η εργαζόμενη εξήλθε χωρίς να υποστεί τραυματισμό και συνέχισε την εργασία της με δική της πρωτοβουλία.

Από τον επιτόπιο έλεγχο που διενήργησαν οι τεχνικοί, ο ανελκυστήρας διαπιστώθηκε ότι λειτουργούσε κανονικά. Παρ' όλα αυτά, η Διοίκηση αποφάσισε την άμεση ακινητοποίησή του για λόγους ασφαλείας, έως την ολοκλήρωση πλήρους τεχνικού ελέγχου.

Ο ανελκυστήρας διαθέτει εν ισχύ όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συντήρησης, και οι προγραμματισμένες συντηρήσεις πραγματοποιούνται κανονικά από αδειοδοτημένη εταιρεία, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. Σημειώνεται ότι η τελευταία συντήρηση του ανελκυστήρα πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2025».