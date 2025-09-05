Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε τις ενέργειές του για τη στήριξη του Νοσοκομείου Δράμας, τονίζοντας ότι έχει δείξει προσωπικό ενδιαφέρον και έχει προχωρήσει στη μεγαλύτερη πρόσκληση για προσλήψεις γιατρών στην ιστορία του νοσοκομείου.

Με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του, η οποία τελικά ακυρώθηκε, ο υπουργός εξέφρασε απορία για τη σκοπιμότητα της διαδήλωσης, υποστηρίζοντας ότι οι ανάγκες του νοσοκομείου έχουν ήδη ληφθεί υπόψη.



«Όλα τα σωματεία τα βλέπω και το συγκεκριμένο το έχω δει. Άρα η διαδήλωση τι χρείαν είχε; Αν η διαδήλωση έγινε για να πουν, κύριε Υπουργέ, προσέξτε το Νοσοκομείο Δράμας, το συγκεκριμένο γνωρίζει ότι για το Νοσοκομείο Δράμας έχω ενδιαφερθεί ο ίδιος περισσότερο παντός άλλου υπουργού στο παρελθόν. Τον μήνα Απρίλιο κάναμε για το Νοσοκομείο Δράμας τη μεγαλύτερη μαζική πρόσκληση για προσλήψεις γιατρών στην ιστορία αυτού του νοσοκομείου και μάλιστα το νοσοκομείο με ευχαρίστησε και δημόσια. Άρα, γιατί χρειαζόταν η διαδήλωση και όλη αυτή η ένταση;» διερωτήθη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

«Ένα σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο, όχι στο συγκεκριμένο, από όλα τα νοσοκομεία, με έναν υπουργό και δη με εμένα, δεν χρειάζεται να κάνει καμία διαδήλωση για να με συναντήσει, αν θέλουν να κάνουμε διάλογο. Γιατί όπως ξέρετε και επαίρομαι για αυτό, είμαι ένας υπουργός με την πόρτα του γραφείου ανοιχτή» τόνισε.

Σε ερώτηση εάν έχουν λυθεί τα ζητήματα που έχουν θέσει οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, δήλωσε «όχι φυσικά, αν ήταν λυμένα δεν θα χρειαζόταν να πάω.

Έχουμε μεγάλη πρόοδο, θετική στο νοσοκομείο, προσλάβαμε συν δέκα γιατρούς τώρα, όμως δε βρήκαμε κανέναν παθολόγο, παρότι προκηρύξαμε πέντε θέσεις. Και ο λόγος που ήθελα να πάω εχθές ήταν για να δω από κοντά τι είναι αυτό που συμβαίνει και βρίσκουμε στη Δράμα όλες τις άλλες ιατρικές ειδικότητες, αλλά όχι παθολόγους. (…) Γι’ αυτό ήθελα να πάω εκεί χθες λοιπόν, δεν πήγα για βόλτα.

Το να μου κάνουν διαδήλωση και να με υβρίζουν επί τρεις μέρες, δήθεν, για να ενδιαφερθώ για ένα νοσοκομείο που έχω εγκαταλείψει, ενώ στο νοσοκομείο αυτό κάνω τις περισσότερες προσλήψεις στην ιστορία του και έχω δώσει τα περισσότερα λεφτά για ανακαίνιση στην ιστορία του και να με βρίζουν και από πάνω, το βρίσκετε λογικό;

Επίσης αυτά, ότι δεν θέλανε φασαρίες, δεν τα ακούω ούτε ως αστείο. Όταν δεν θες φασαρίες, ούτε ντουντούκες βάζεις ούτε προσκλητήρια σε όλη την πόλη κάνεις, ούτε πας να σπρώξεις τον αστυνομικό κλοιό.

Δεν υπήρξε καμιά επίθεση της αστυνομίας. Υπήρξε επίθεση στην αστυνομία. Η αστυνομία παρατάχθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου και είπε, δεν σας αφήνω να περάσετε. Αυτοί αποφάσισαν να μπουν 30 μέτρα μέσα. Όταν υπάρχει αστυνομικός κλοιός, για να μπεις τριάντα μέτρα μέσα, με ποιο τρόπο θα μπεις; Δεν θα σπρώξεις αυτούς που είναι στον κλοιό; Θα διακτινιστείς;

Άρα, οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα κλαίγονται για την αστυνομική βία, είναι αυτοί που επιτέθηκαν στην αστυνομία. Και αφού επιτέθηκαν στην αστυνομία, αφού έκαναν τρεις μέρες προσκλητήριο, αφού φώναζαν ντουντούκες, αφού με έβριζαν, με απειλούσαν, μετά με κατηγορούν γιατί δεν κάνω και διάλογο».

Ως προς το κατά πόσο έχουν υλοποιηθεί όσα δεσμεύτηκε ο υπουργός κατόπιν των συναντήσεων που είχε με το σωματείο πριν έξι μήνες, σημείωσε «τα πάντα έχουν γίνει. Ό,τι μου ζήτησαν, έχουν γίνει όλα από πλευράς υπουργείου. Το αν πετύχαμε να βρούμε γιατρούς στο 100% είναι άλλο θέμα. Το υπουργείο, τις προσκλήσεις και τις προκηρύξεις τις έκανε. Κάναμε 20 προκηρύξεις θέσεων για τη Δράμα. Βρείτε μου οποιαδήποτε εποχή στο παρελθόν που οποιοσδήποτε υπουργός προκήρυξε για τη Δράμα 20 θέσεις. Στην ουσία όλα τα άλλα περιφερειακά νοσοκομεία θα έπρεπε να με κατηγορούν για εύνοια προς τη Δράμα. Το ανάποδο δηλαδή. Το γεγονός ότι δεν μπήκε κανένας παθολόγος, επαναλαμβάνω, δεν με ευχαριστεί, αλλά είναι και ο λόγος που ήθελα να πάω για να δω τι συμβαίνει».

Τέλος, ερωτηθείς αν θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μέτρα για την Υγεία, επισήμανε «πάντα έχουν. Ο πρωθυπουργός δεν αφήνει την υγεία απέξω».