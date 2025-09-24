Αδ. Γεωργιάδης για Μητσοτάκη - Ερντογάν: Είτε γίνει η συνάντηση, είτε δεν γίνει, η αντιπολίτευση θα μας κατηγορήσει

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας την ακύρωση της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες, αλλά υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση ασκεί κριτική ανεξάρτητα από την έκβαση.

«Είτε γίνει η συνάντηση, είτε δεν γίνει, η αντιπολίτευση θα μας κατηγορήσει», είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι αν η Τουρκία ακύρωσε για λόγους τακτικής, αυτό δείχνει πως «ο Μητσοτάκης δεν είναι βολικός στην Τουρκία».

«Η Ευρώπη κάνει λάθος στο μεταναστευτικό»

Μεταξύ άλλων, ο κ. Γεωργιάδης κάνοντας λόγο για το μεταναστευτικό υποστήριξε ότι η Ευρώπη έχει κάνει τεράστιο λάθος και ότι οι δηλώσεις Τραμπ για τα σύνορα ήταν σωστές. Σχολιάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σημείωσε ότι είτε γίνει είτε όχι η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, η αντιπολίτευση θα ασκεί κριτική, ενώ για την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, πατέρα θύματος στα Τέμπη, τόνισε ότι σέβεται τον πόνο του αλλά καταγγέλλει πολιτική εκμετάλλευση του θέματος από κάποια κόμματα.

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης, αναφερόμενος στις δηλώσεις Τραμπ και τη συσχέτιση της χρήσης παρακεταμόλης κατά την εγκυμοσύνη με τον αυτισμό, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη που να συνδέει την παρακεταμόλη με αυτισμό.

Για τη μετανάστευση και τις θέσεις Τραμπ στον ΟΗΕ

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι συμφωνεί απολύτως με την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ περί αυστηρής φύλαξης συνόρων. «Η Ευρώπη έκανε τεράστιο λάθος με την αριστερίστικη λογική δεκαετιών. Τα σύνορα είναι σύνορα. Τελεία και παύλα», τόνισε. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολούθησε αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επέκταση του τείχους στον Έβρο, γεγονός που προκάλεσε επικρίσεις διεθνώς.

Για την απεργία πείνας του πατέρα θύματος στα Τέμπη

Αναφερόμενος στον Πάνο Ρούσση, που βρίσκεται στη 10η ημέρα απεργίας πείνας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε: «Δεν μπαίνω σε αντιδικία με τον πατέρα. Έχει τον πόνο του και τον σέβομαι». Ωστόσο, επεσήμανε ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις μεταξύ γονέων για την εκκίνηση της δίκης: «Ορισμένοι θέλουν να ξεκινήσει άμεσα, άλλοι θεωρούν ότι έγινε βιαστικά». Ο ίδιος κατηγόρησε τα κόμματα ότι εκμεταλλεύονται την υπόθεση για πολιτικό όφελος: «Δεν το κάνουν για ανθρωπιστικούς λόγους αλλά για να πλήξουν τον Μητσοτάκη».

Για την παρακεταμόλη και τις δηλώσεις Τραμπ

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επιστημονική μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους με αυτισμό. Όπως είπε, «ο ΕΟΦ και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσαν ανακοίνωση που διαβεβαιώνει ότι δεν συνιστάται η αποφυγή της παρακεταμόλης. Πάντα συμβουλεύεστε τον γιατρό σας». Ο ίδιος σημείωσε πως δεν δίνει ιατρικές συμβουλές, καθώς «δεν είμαι γιατρός, είμαι υπουργός Υγείας».