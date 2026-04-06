Αδ. Γεωργιάδης για δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα» - «Περίεργη και απαράδεκτη πρακτική»

Τη διαδικασία με την οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβιβάζει στην Ελλάδα τις δικογραφίες που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολιάζει, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο κ. Γεωργιάδης εστιάζει στο χρονικό και τον τρόπο διαβίβασης των φακέλων, επισημαίνοντας ότι αυτοί έφτασαν με καθυστέρηση, αφού είχαν προηγηθεί σχετικές διαρροές. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει, διακινούνται νέες πληροφορίες περί επικείμενων επιπλέον διαρροών κάνοντας λόγο για «ευθεία πολιτική παρέμβαση στη χώρα»

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ευθεία πολιτική παρέμβαση στη Χώρα. Διαρροές από τον Σεπτέμβριο για κάτι που τελικά ήρθε τον Απρίλιο. Τώρα νέες διαρροές για έναν, δύο, τρεις κλπ φακέλους που ετοιμάζονται κλπ αδιανόητα και από δικαστικής απόψεως πράγματα. Και φυσικά ένα Κοινοβούλιο που έτσι μένει διαρκώς αιχμάλωτο. Εάν έχει κάτι τόσο σοβαρό είχε όλο το χρόνο να τα στείλει όλα μαζί. Ο Θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι νέος και ίσως δεν έχει βρει ακόμη τα πατήματα του πάντως ως πρακτική είναι και περίεργη και απαράδεκτη και δεν μπορεί να μήν το βλέπετε».