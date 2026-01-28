Αδ. Γεωργιάδης για διαδηλωτές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν πολίτη όσο και αν διαφωνούμε

«Εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν πολίτη όσο και αν διαφωνούμε», σχολίασε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας για τους διαδηλωτές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που πήγαν σήμερα έξω από το υπουργείο Υγείας.

«Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω. Ε τους φώναξα και τους είδα», πρόσθεσε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω. Ε τους φώναξα και τους είδα. Διάβασα λίγο και την εφημερίδα τους «Εργατική Αλληλεγγύη» στην οποία με έχουν στο εξώφυλλο ως δολοφόνο….εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν πολίτη όσο και αν διαφωνούμε με όσα λέει.