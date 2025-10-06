Άδ. Γεωργιάδης: Δεν προσέβαλα τον Ρούτσι – Κατήγγειλα την επικοινωνιακή διαχείριση της υγείας του

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης απαντά στις επικρίσεις που δέχθηκε για τη στάση του απέναντι στον Πάνο Ρούτσι και τα σχετικά δημοσιεύματα για την υγεία του απεργού πείνας.

Ειδικότερα, ο υπουργός καταφέρεται εναντίον συγκεκριμένων ΜΜΕ, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή διαχείριση» και απόπειρα συναισθηματικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Υπογραμμίζει ότι ουδέποτε προσέβαλε τον κ. Ρούτσι, διευκρινίζοντας πως η κριτική του στρέφεται αποκλειστικά στη διαστρέβλωση των γεγονότων από ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδ. Γεωργιάδη:

«Επειδή έχω βαρεθεί να ακούω συνεχώς ψέματα για μένα, άκουσα τον κ. Ιωάννου στην τηλεόραση του @skaigr

ότι προσέβαλα τον κ. Ρούτσι διότι είπα ότι όταν είσαι σε κρίση με την υγεία σου δεν μεταφέρεσαι σε ξενοδοχείο αλλά σε Νοσοκομείο…μετά την φράση μου αυτή ο κ. Ρούτσι είπε ότι δεν πήγε στο Ξενοδοχείο λόγω αδιαθεσίας αλλά λόγω της πορείας και δεν έχω κανέναν λόγο να τον αμφισβητήσω.

Όμως εγώ κατήγγειλα την επικοινωνιακή διαχείριση της υγείας του κ. Ρούτσι από κάποιους, καθώς αν και ο κ. Ρούτσι πήγε εκείνη την ημέρα λόγω της πορείας, ενώ κατά δήλωσή του αισθανόταν καλά στην υγεία του, εν τούτοις μία σειρά ΜΜΕ @MegaTvOfficial και όλα τα sites, μετέφεραν την εικόνα ότι στο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε λόγω…αδιαθεσίας…άρα κάποιοι πήγαν να παραστήσουν την Κοινή Γνώμη για να δείξουν έναν ασθενή Ρούτσι και να προκαλέσουν συγκίνηση, διότι όλα τα μέσα δεν είχαν τον ίδιο τίτλο και την ίδια αίσθηση από μόνα τους αλλά διότι κάποιοι αυτοί την είδηση του μετέφεραν…άρα εδώ παίζονται παιχνίδια και πρέπει να αντισταθούμε στην χειραγώγηση και στα δόλια σχεδιά τους. Τα υπόλοιπα θα τα πω εκεί διότι σε λίγο θα είμαι στην εκπομπή των @dimoikonomu και @akispaulopoulos».