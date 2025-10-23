Αδ. Γεωργιάδης: Δεν έχω καμία κόντρα με τον κ. Δένδια

«Δεν έχω καμία κόντρα με τον κ. Δένδια, τον θεωρώ πολύ σοβαρό άνθρωπο. Δεν έχω κανένα λόγο να του ρίξω καρφί» σημείωσε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, για το ζήτημα με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

«Είμαι απολύτως βέβαιος ότι από την στιγμή που ανέλαβε την ευθύνη για τον Άγνωστο Στρατιώτη θα δώσει και λύση», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Παράλληλα, σχολίασε ότι ο ίδιος δεν μπορεί να υποδείξει σε έναν υπουργό πώς θα επιτελέσει τις αρμοδιότητές του αλλά η άποψή του είναι ότι «η εικόνα που έχει τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες που γίνονται εκεί από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών δήλωσε ότι αν ο κάθε πολίτης διαφωνεί με την κυβέρνηση τότε μετατρέπεται σε χώρο διαμαρτυρίας κάποιου μέρους των πολιτών, όσο δίκαιο και αν έχει σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί κανείς να οικειοποιείται ένα εθνικό σύμβολο».

«Tο κορίτσι παρελήφθη σε 7 λεπτά από το ΕΚΑΒ»

«Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι καταγεγραμμένες οι κλήσεις. Δεν θα μπω σε κόντρα με την αστυνομία» δήλωσε με αφορμή την αντιπαράθεση για το εάν είχε ενημερωθεί ή όχι η ΕΛΑΣ από το νοσοκομείο όπου κατέληξε η άτυχη 16χρονη που είχε καταναλώσει αλκοόλ σε νυχτερινό κέντρο.

«Δεν ευθύνεται το ΕΣΥ για το θάνατο του κοριτσιού» είπε ο κ. Γεωργιάδης λέγοντας ότι « To κορίτσι παρελήφθη σε 7 λεπτά από το τηλεφώνημα και σε 15 λεπτά βρισκόταν στον Ευαγγελισμό. Παρελήφθη από το ΕΚΑΒ άσφυγμο και με μυδρίαση» δήλωσε ο υπουργός για το θέμα που από χθες έχει συνταράξει την κοινή γνώμη.

Μιλώντας για τις αγωνιώδεις του νοσηλευτικού προσωπικού δήλωσε ότι επί μιάμιση ώρα έγινε προσπάθεια να την επαναφέρουν ακολουθώντας το ιατρικό πρωτόκολλο. Όπως εξήγησε επειδή επειδή η αιτία θανάτου φαινόταν ύποπτη ζητήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, όπως γίνεται σε περιπτώσεις εγκληματικής έρευνας.

«Από ιατρικής πλευράς είναι ακόμη απροσδιόριστο εάν είχε πιει αλκοόλ ή είχε καταναλώσει κάποια άλλη ουσία» σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης. Αναφορικά με τη σύγχυση που έχει προκληθεί για το εάν είχε ενημερωθεί εγκαίρως η Ελληνική Αστυνομία ώστε να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος και αλλοιωθούν στοιχεία από το νυχτερινό κέντρο όπου η άτυχη 16χρονη φέρεται να διασκέδαζε με την παρέα της πριν καταλήξει, δήλωσε: «Το νοσοκομείο μου παρέδωσε τις κλήσεις. Δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο». Στη συνέχεια επανέλαβε ότι «το ΕΣΥ λειτούργησε σε πρώτο χρόνο για να σώσει αυτό το κορίτσι. Δε χάθηκε ούτε λεπτό από αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε για να το σώσουμε».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στο νόμο που απαγορεύει την απαγόρευση εισόδου σε ανήλικους σε νυχτερινά κέντρα, κάτι που όπως φαίνεται, δεν ίσχυσε στην συγκεκριμένη τραγική περίπτωση. «Ο νόμος λέει ότι οι ανήλικοι απαγορεύεται να μπαίνουν σε χώρους που πουλάνε αλκοόλ και όχι να μη πίνουν» τόνισε χαρακτηριστικά. Όσον για το εάν υπάρχουν ευθύνες της ΕΛΑΣ απάντησε ότι «δεν μπορεί να είναι πανταχού παρούσα».