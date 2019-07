«Ψήφος εμπιστοσύνης» στις προοπτικές της χώρας το 7ετές ομόλογο

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω Twitter, την έκδοση του 7ετούς ομολόγου με το επιτόκιο-ρεκόρ του 1,9% και συνεχάρη τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανάρτησή του στο Twitter γράφει:

«Συγχαίρω τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και το Υπουργείο Οικονομικών για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου με το επιτόκιο-ρεκόρ του 1,9%. Είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας».

I would like to congratulate the Public Debt Management Agency and the Ministry of Finance on the issuance of a 7-year bond at a record low yield of 1.9%. This is a vote of confidence in Greece’s growth prospects.