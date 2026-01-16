ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ - ΑΡΙΑΔΝΗ: Τίθεται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στη Θεσσαλονίκη, η δεύτερη κατά σειρά ενημερωτική εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ είναι εδώ», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλήτρια η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αννα Ευθυμίου, ως ομιλητής ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης και με τοποθέτηση σε πάνελ ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης. Xαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, Συμεών Διαμαντίδης, ενώ παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Μάριος Παπαδόπουλος, ο 'Α υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Κοκκόρης, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Ελλάδος.

Επίσης, παρόντες ήταν εκπρόσωποι όλων των επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης και των εμπορικών συλλόγων, εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, στελέχη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του e-ΕΦΚΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και της Επιθεώρησης Εργασίας, καθώς και πλήθος εκπροσώπων επιχειρήσεων με φοροτεχνικό και ψηφιακό αντικείμενο. Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Σαμολαδά.

Το κύριο θέμα της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση δύο νέων ψηφιακών έργων στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Το πρώτο είναι το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», το νέο πληροφοριακό σύστημα που αναδιαμορφώνει το ψηφιακό τοπίο στον τομέα της εργασίας, απλοποιεί διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια στις εργασιακές σχέσεις.

Το δεύτερο είναι το «ΑΡΙΑΔΝΗ», το οποίο εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο σύστημα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ.

Τα δύο έργα στηρίζονται σε μια σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική, με λειτουργικό περιβάλλον αντίστοιχο του gov.gr και ενσωματώνουν τις προβλέψεις του ν. 5239/2025 «Δίκαιη Εργασία για όλους», μόλις δύο μήνες από την ψήφισή του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το ενδιαφέρον όλων των συμμετεχόντων ήταν πραγματικά εντυπωσιακό και αποτυπώθηκε τόσο με την πολύ ουσιαστική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε όσο και, με την πέραν των προσδοκιών, αθρόα προσέλευσή τους.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 'Αννα Ευθυμίου, δήλωσε:

«Η Θεσσαλονίκη συμμετέχει πρωταγωνιστικά στη νέα ψηφιακή εποχή για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, με σύγχρονα εργαλεία, με διαφάνεια και με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" και το "ΑΡΙΑΔΝΗ" είναι δύο εμβληματικά ψηφιακά έργα.

Το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" αποτελεί τη νέα ψηφιακή μεταρρύθμιση για την αγορά εργασίας. Αναβαθμίζει και απλουστεύει τις λειτουργίες του υφιστάμενου συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", ενώ βελτιώνει περαιτέρω την καθημερινότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Με το έργο "ΑΡΙΑΔΝΗ", για πρώτη φορά, στη χώρα μας τα πληροφοριακά συστήματα της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφάλισης διασυνδέονται ουσιαστικά.

Στην πράξη σημαίνει ότι αυτό που δηλώνεται στην εργασία συνδέεται αυτόματα με την ασφάλιση.

Επομένως, τα συστήματα "μιλούν" μεταξύ τους, οι ασυμφωνίες μειώνονται και η εικόνα γίνεται καθαρή.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά

Για τις επιχειρήσεις, συνεπάγονται αύξηση της παραγωγικότητάς τους, ενώ, για τους εργαζόμενους, καλύτερη θωράκιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διαθέτει σχέδιο και "χτίζει" μια αγορά εργασίας με κανόνες που θωρακίζουν τα εργασιακά δικαιώματα και σέβονται τις επιχειρήσεις. Στοχεύει σε ένα κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο, δίκαιο και αξιόπιστο, καθώς και σε ένα κράτος που λειτουργεί με επίκεντρο τον πολίτη».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Νίκος Μηλαπίδης, σημείωσε:

«Το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" δεν είναι απλώς μια τεχνική αναβάθμιση. Δεν είναι απλώς ένα νέο πληροφοριακό σύστημα.

Με το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", περνάμε από την αποσπασματική πληροφόρηση στην πλήρη, ενιαία και σε πραγματικό χρόνο καταγραφή της εργασιακής σχέσης.

Για πρώτη φορά, το κράτος διαθέτει ένα ψηφιακό "μητρώο" κάθε θέσης εργασίας, από την πρόσληψη έως τη λήξη της.

Είναι μια βαθιά θεσμική μεταρρύθμιση, που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το κράτος, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις, αλληλοεπιδρούν στην αγορά εργασίας».

Ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, τόνισε: «Στόχος μας είναι κάθε μέρα να κάνουμε ουσιαστικά βήματα για τη βελτίωση της αγοράς εργασίας προς όφελος εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Το νέο πληροφοριακό σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ", που ενεργοποιείται καθολικά στις 16 Φεβρουαρίου 2026, αποτελεί ένα κομβικό εργαλείο προς αυτήν την κατεύθυνση.

Μετά την πρόσφατη κατάργηση δεκάδων φυσικών εντύπων και τη μετάβαση σε πλήρως ψηφιακές διαδικασίες, το "ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ" συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σύστημα όλες τις δηλώσεις εργαζομένων και τις μεταβολές των εργασιακών σχέσεων.

Για τον e-ΕΦΚΑ, αυτό σημαίνει πιο αξιόπιστα δεδομένα, ταχύτερη εξυπηρέτηση και ουσιαστική ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στην κοινωνική ασφάλιση».

Το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία στις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών, επιβεβαιώνοντας ότι τα έργα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» και «ΑΡΙΑΔΝΗ» αποτελούν καθοριστικό βήμα προς μια σύγχρονη και διαφανή αγορά εργασίας, αλλά και μια δίκαιη κοινωνική ασφάλιση στη χώρα.