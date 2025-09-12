ΥΠΟΙΚ: Οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση από το 2019 ως σήμερα

Σε συνολικά 83 μειώσεις φόρων και εισφορών έχει προχωρήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αρχή της θητείας της το 2019, συμπεριλαμβανομένων και των νέων μειώσεων φόρων από την 1η Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ανάμεσα στις νέες παρεμβάσεις, περιλαμβάνονται:

Η μείωση και αναμόρφωση της κλίμακας του φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τη μεσαία τάξη.

Η εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35%) στο φόρο εισοδήματος από ενοίκια.

Η σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (50% μείωση το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027).

Η αναπροσαρμογή και ο εξορθολογισμός του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης.

Η μείωση κατά 30% του συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στον Νομό Έβρου και σε νησιά του Νομού Δωδεκανήσου με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους.

Η απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.

Η θέσπιση αφορολόγητου επιδόματος βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών.

Η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Από τις 83 μειώσεις φόρων και εισφορών, οι 25 αφορούν έμμεση φορολογία. Ανάμεσά τους είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στις αστικές, προαστιακές και χερσαίες σιδηροδρομικές μεταφορές (στο 13% από 24%), η μείωση του ΦΠΑ στα είδη βρεφικής ηλικίας (13% από 24%), αναστολή καταβολής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Αναλυτικά η λίστα, όπως την παραθέσει το υπουργείο Οικονομικών:

Οι μειώσεις των έμμεσων φόρων το διάστημα 2019-2026