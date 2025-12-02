ΥΠΑΑΤ: Ασφαλή τα τρόφιμα στην ελληνική αγορά – Το 97% των ελέγχων έδειξε συμμόρφωση στα ανώτατα νόμιμα όρια υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών

Σε υψηλό επίπεδο ανέρχεται το ποσοστό ασφάλειας των τροφίμων στην ελληνική αγορά, καθώς έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το δεκάμηνο του 2025, διαπιστώθηκε πως το 97% αυτών βρέθηκαν εντός των ανώτατων νομίμων ορίων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών.

Συγκεκριμένα, τους δέκα μήνες του 2025:

Έχουν αναλυθεί συνολικά 2.463 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης.

418 δείγματα προήλθαν από Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου(ΣΣΕ), στο πλαίσιο της αυξημένης επιτήρησης για εισαγόμενα προϊόντα.

773 δείγματα αφορούσαν εισαγόμενα προϊόντα (περιλαμβανομένων των δειγμάτων από ΣΣΕ), ενώ 1.783 δείγματα προέρχονται από την εσωτερική αγορά.

30 δείγματα βρέθηκαν με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

Σε 71 δείγματα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των MRLs, ενώ 34 δείγματα αξιολογήθηκαν ως με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές.

Σε ό,τι αφορά στον Οκτώβριο του 2025, το ποσοστό των δειγμάτων με υπέρβαση των MRLs ανέρχεται περίπου στο 1,3%, ενώ τα δείγματα που κρίθηκαν με πιθανή επικινδυνότητα αντιστοιχούν σε περίπου 0,6% του συνόλου των ελέγχων του μήνα.

Πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων για τον Οκτώβριο 2025:

Αναλύθηκαν 316 δείγματα τροφίμων φυτικής προέλευσης.

54 δείγματα προήλθαν από ελέγχους σε Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου.

262 δείγματα αφορούσαν την εσωτερική αγορά.

3 δείγματα βρέθηκαν με μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

Σε 4 δείγματα διαπιστώθηκαν υπερβάσεις των ανώτατων νομίμων ορίων υπολειμμάτων (MRLs), εκ των οποίων 2 δείγματα αξιολογήθηκαν ως με πιθανή επικινδυνότητα για τους καταναλωτές, κατόπιν εκτίμησης κινδύνου.

«Τα στοιχεία του Οκτωβρίου και του δεκαμήνου επιβεβαιώνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των προϊόντων που φτάνουν στο τραπέζι του καταναλωτή είναι εντός των αυστηρών ευρωπαϊκών ορίων» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε ότι «με συστηματικούς ελέγχους στην εσωτερική αγορά και στα σύνορα, με αξιοποίηση σύγχρονων εργαστηριακών μεθόδων και με άμεσες παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται παραβάσεις, θωρακίζουμε την ασφάλεια των τροφίμων και προστατεύουμε τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τον υγιή ανταγωνισμό για τους παραγωγούς μας».

Πού γίνονται οι αναλύσεις - Πλαίσιο ελέγχων

Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται στα δύο επίσημα εργαστήρια ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων του ΥΠΑΑΤ, στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο εργαστήριο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης (ΠΚΠΦΠ & ΦΕ), υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Η συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση ορίζεται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων, ενώ η εκτίμηση του κινδύνου για τον καταναλωτή γίνεται με τη χρήση του μοντέλου EFSA PRIMo, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA).

Σημειώνεται τέλος ότι σε όλες τις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται υπερβάσεις ή μη εγκεκριμένες δραστικές ουσίες, εφαρμόζονται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα: δέσμευση ή απόσυρση παρτίδων, πρόσθετοι έλεγχοι (follow-up) στην παραγωγική αλυσίδα και, όπου απαιτείται, κοινοποιήσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF).