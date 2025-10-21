Πηγές υπ. Ανάπτυξης: Τι ισχύει για τα προϊόντα και τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις μειώσεις τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ δίνει το υπουργείο Ανάπτυξης. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου, «σε απάντηση των όσων αναφέρονται σχετικά με τη σύνθεση της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών που αφορά σε 2.180 κωδικούς προϊόντων, σε πρώτη φάση, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι στην πρωτοβουλία εντάσσονται πρακτικά όλες οι βασικές κατηγορίες συσκευασμένων τροφίμων και βασικών καταναλωτικών προϊόντων».

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι στην πρωτοβουλία περιλαμβάνονται 1.074 κωδικοί τροφίμων και 1.106 κωδικοί μη τροφίμων:

«Στους 2.180 κωδικούς προφανώς υπάρχουν και πολλά προϊόντα οικιακής χρήσης ή μίας χρήσεως, που επίσης παρουσιάζουν σημαντική αγοραστική κίνηση. Η συντριπτική ωστόσο πλειονότητα των προϊόντων αφορά σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα που είναι απολύτως απαραίτητα σε κάθε νοικοκυριό» προσθέτουν οι πηγές του υπουργείου, και συνεχίζουν:

«Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι κατά μέσο όρο αυτές οι μειώσεις σε βασικά προϊόντα διατροφής και διαβίωσης ενός μέσου νοικοκυριού με δύο παιδιά - με έσοδα 2.000 ευρώ, όπου σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ξοδεύουν το 20% μηνιαίως για τρόφιμα (400 ευρώ) - είναι πάνω από 30 ευρώ στα μηνιαία έξοδα. Μπορεί κάποιοι να το υποτιμούν αυτό, αλλά υπάρχουν πολίτες και νοικοκυριά για τους οποίους αυτό είναι σημαντική στήριξη. Και εμείς ενδιαφερόμαστε για όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν πιο δύσκολη καθημερινότητα εξαιτίας χαμηλότερων εισοδημάτων».

«Επισημαίνουμε, τέλος, ότι αυτή η συμφωνημένη μείωση μεταξύ πολιτείας και σούπερ μάρκετ αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη μείωση τιμών στη Μεταπολίτευση, ακόμα και για εποχές που ο πληθωρισμός τροφίμων ήταν διψήφιος, ενώ τώρα είναι 1,4%» σχολιάζουν.