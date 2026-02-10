Υπ. Ανάπτυξης: Σύσταση ομάδας ελέγχου για ορθή τήρηση της επιβολής διοικητικών κυρώσεων από τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ

Ομάδα δειγματοληπτικού ελέγχου για την εποπτεία των 59 υπηρεσιών ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στη απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, σκοπός είναι η διασφάλιση της ορθής και ομοιόμορφης τήρησης των διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) στους μη συνεπείς υπόχρεους εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Αντικείμενο της ομάδας είναι ο δειγματοληπτικός έλεγχος των διαδικασιών που ακολουθούν οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, σε όλη τη χώρα, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας.

Η ομάδα θα χωριστεί σε τέσσερις πενταμελείς υποομάδες, με χωρική αρμοδιότητα, περίπου, 15 επιμελητήρια για την καθεμία. Η παρακολούθηση θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης προστίμων και θα υπάρχει ομάδα εποπτείας που θα αποφασίζει για τον τρόπο αντιμετώπισης των πρόβλημάτων που θα διαπιστώνονται.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31 Ιανουαρίου έληξε η παράταση που είχε δοθεί στις επιχειρήσεις για να ρυθμίσουν τις εκκρεμότητές τους στο ΓΕΜΗ, χωρίς να τους επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική κύρωση.

Σημειώνεται ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης και κυμαίνονται από 100 έως και 100.000 ευρώ.