Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της UBS, η Ευρώπη εξακολουθεί να ακολουθεί από απόσταση τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο των επενδύσεων για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι η «Γηραιά Ήπειρος» διατηρεί την προοπτική για αξιοσημείωτα κέρδη στην παραγωγικότητα, εάν καταφέρει να ενσωματώσει αποτελεσματικά την τεχνολογία στην οικονομία της.

Πρωτιά για τη Γερμανία, «έκπληξη» από την Ελλάδα

Η UBS εκτιμά ότι οι συνολικές επενδύσεις σε TN εντός της ΕΕ ανήλθαν στα 337 δισ. ευρώ το 2024, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,9% του ΑΕΠ. Αν και το νούμερο ακούγεται εντυπωσιακό, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μόλις το 56% των αντίστοιχων αμερικανικών επενδύσεων.

Στην κατανομή των κεφαλαίων, η «μερίδα του λέοντος» (55%) κατευθύνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ ακολουθούν τα δεδομένα και ο εξοπλισμός (29%), η έρευνα και ανάπτυξη (9%) και η πνευματική ιδιοκτησία (7%).

Ενώ η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία κυριαρχούν σε απόλυτα μεγέθη, μικρότερες οικονομίες όπως η Ελλάδα, η Λιθουανία και η Εσθονία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όταν η επένδυση μετράται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ τους.

Η «παγίδα» των κανονισμών

Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η επίδραση του EU AI Act ((Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη)). Η UBS προειδοποιεί ότι το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ μπορεί να λειτουργήσει ως «φρένο» στην υιοθέτηση της τεχνολογίας.

Σε ένα σενάριο υπερβολικά αυστηρής εφαρμογής, τα δυνητικά κέρδη παραγωγικότητας πιθανόν να μειωθούν έως και κατά 30%.

Παρόλα αυτά, αν η υιοθέτηση προχωρήσει ομαλά, η Ευρώπη θα μπορούσε να δει αύξηση της παραγωγικότητας κατά 0,8% έως 1,1% σε βάθος πενταετίας, ξεπερνώντας τις προβλέψεις για τις ΗΠΑ (0,7% σε ορίζοντα δεκαετίας), σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ.

Η επόμενη φάση στις αγορές

Στο επενδυτικό πεδίο, η UBS παρατηρεί μια μετατόπιση ενδιαφέροντος. Ενώ μέχρι τώρα οι επενδυτές επιβράβευαν τους «παρόχους» (εταιρείες ημιαγωγών και υποδομών), η επόμενη φάση αναμένεται να επικεντρωθεί στους «χρήστες» (adopters).

Πρόκειται για επιχειρήσεις στους κλάδους των τραπεζών, του λιανεμπορίου, των logistics και της υγείας, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν το AI για να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους και την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα.