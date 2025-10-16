ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο του 2025

Πλεόνασμα άνω των 3 δισ. ευρώ εμφάνισε σε ταμειακή βάση ο Προϋπολογισμός στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος την περίοδο αυτή το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 3,133 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,870 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Το πρωτογενές πλεόνασμα πάντα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε στα 9,5 δισ. ευρώ έναντι 8 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Οι δημοσιονομικές αυτές εξελίξεις αντανακλούν την αύξηση των εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισμού στα 53,9 δισ. ευρώ από 49,2 δις. ευρώ πέρυσι.

Ειδικότερα τον Σεπτέμβριο τα έσοδα αυξήθηκαν στα 7,2 δισ. ευρώ από 5,8 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 46,8 δισ. ευρώ από 43,6 δισ. ευρώ πέρυσι.