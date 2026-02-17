ΤτΕ: Πάνω από 1,9 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα για τον Ιανουάριο

Σε άνω των 1,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης για τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης τον Ιανουάριο 2026, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1.904 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 560 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Κατά τον μήνα αυτό, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 5.387 εκατ. ευρώ, από 5.698 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 4.064 εκατ. ευρώ, από 5.488 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025.