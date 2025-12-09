Τροπολογία για την σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις - Τι προβλέπει

Σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς με τις ετήσιες αυξήσεις των κύριων συντάξεων προβλέπει η υπουργική τροπολογία που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια.

Η ρύθμιση αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν καθαρές αυξήσεις, καθώς αυτές συμψηφίζονταν με την προσωπική διαφορά που «κουβαλούσαν» από τον επανυπολογισμό των συντάξεων του 2016.

Με την τροπολογία, ο μηχανισμός συμψηφισμού αρχίζει να αποσύρεται, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να βλέπουν σταδιακά πραγματικές αυξήσεις στο μηνιαίο ποσό της σύνταξής τους.

Στόχος της διάταξης είναι να μην «απορροφώνται» πλέον οι ετήσιες αυξήσεις, ώστε οι δικαιούχοι να ωφελούνται από μελλοντικές αναπροσαρμογές. Η μετάβαση θα γίνει προοδευτικά, με το υπουργείο να προβλέπει συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής, τα οποία θα εξειδικευθούν με υπουργικές αποφάσεις.

Η τροπολογία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ρυθμίσεων του νομοσχεδίου για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομίες και τις δωρεές προς το Δημόσιο, που εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση.

Το νομοσχέδιο πέρασε από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων με τη θετική ψήφο της ΝΔ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ το καταψήφισαν και τα υπόλοιπα κόμματα επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια.

Από την πλευρά του υπουργείου, η ρύθμιση παρουσιάζεται ως μια παρέμβαση που θεραπεύει μια παλιά στρέβλωση στο ασφαλιστικό σύστημα, επιτρέποντας σταδιακά και στους «παλιούς» συνταξιούχους να έχουν πραγματικό όφελος από τις αυξήσεις.

Αναμένεται η συζήτηση και ψήφιση της διάταξης σήμερα, μαζί με τα υπόλοιπα άρθρα και τροπολογίες του νομοσχεδίου.