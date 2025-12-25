Τρίκαλα: Απογοητευμένοι οι ξενοδόχοι με τις ακυρώσεις στις κρατήσεις λόγω των αγροτικών μπλόκων – «Η ζημιά έχει γίνει»

Στο 40% φτάνουν οι ακυρώσεις στις κρατήσεις σε ξενοδοχεία των Τρικάλων την εορταστική περίοδο, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που οδήγησαν στον αποκλεισμό κεντρικών οδικών αρτηριών, με αποτέλεσμα να χρειάζεται αρκετός επιπλέον χρόνος και μεγάλη ταλαιπωρία στις μετακινήσεις των εξοδούχων.

Όπως εξήγησε μιλώντας στα Μακεδονικά Νέα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων, Κωνσταντίνος Παπαπούλιος, το κύμα ακυρώσεων των κρατήσεων σε ξενοδοχεία της πόλης, συνεχίζεται. Ολοένα και περισσότεροι αλλάζουν γνώμη και αποφασίζουν τελικά να μην πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους στα Τρίκαλα, στα Μετέωρα, στην Ελάτη και στο Περτούλι, περιοχές οι οποίες τις προηγούμενες χρονιές είχαν την… τιμητική τους την εορταστική περίοδο.